Источник. После отказа Раньери Италия остановилась на одном кандидате

47-летний специалист Дженнаро Гаттузо – главный претендент на должность главного тренера сборной Италии.

Об этом сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, в Италии были заинтересованы в услугах Клаудио Раньери, но тот отказался от должности. Также известно, что Стефано Пиоли отклонил предложение федерации, поскольку стремится возглавить «Фиорентину».

Бывший тренер загребского «Динамо» Джeннаро Гаттузо остался единственным реальным кандидатом на вакантную должность.

Гаттузо в своей тренерской карьере еще не работал со сборными. Он был звездным футболистом «Скуадры Адзурры» – 73 матча и 1 забитый мяч.