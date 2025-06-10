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  4. 73-летний тренер отказался возглавлять сборную Италии
Италия
10 июня 2025, 11:29 |
605
0

73-летний тренер отказался возглавлять сборную Италии

Клаудио Раньери останется консультантом «Ромы»

10 июня 2025, 11:29 |
605
0
73-летний тренер отказался возглавлять сборную Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери отказался возглавить национальную сборную Италии:

«Я благодарю президента Гравини за предоставленную возможность. Это большая честь, но я подумал и решил полностью остаться в распоряжении «Ромы» на своей новой должности консультанта. Фридкины выразили мне свою полную поддержку и поддержку любого моего решения, которое я приму в отношении национальной сборной, но последнее слово за мной».

Напомним, ранее должность главного тренера сборной Италии покинул Лучано Спаллетти.

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Клаудио Раньери Рома Рим сборная Италии по футболу назначение тренера Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ANSA
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