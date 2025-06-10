73-летний тренер отказался возглавлять сборную Италии

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери отказался возглавить национальную сборную Италии:

«Я благодарю президента Гравини за предоставленную возможность. Это большая честь, но я подумал и решил полностью остаться в распоряжении «Ромы» на своей новой должности консультанта. Фридкины выразили мне свою полную поддержку и поддержку любого моего решения, которое я приму в отношении национальной сборной, но последнее слово за мной».

Напомним, ранее должность главного тренера сборной Италии покинул Лучано Спаллетти.