11 июня футболист «Шахтера» Дмитрий Крыськив побывал в международном детском центре «Артек», который через несколько дней будет отмечать 100-летие. Легендарный лагерь отдыха после аннексии Крыма сменил локацию и сейчас базируется в Киеве и частично на Закарпатье.

Встреча игрока «оранжево-черных» с мальчиками и девочками, которые сейчас отдыхают в «Артеке» в Пуща-Водице, оказалась крайне насыщенной разными активностями. Для начала Дмитрий вместе с детьми провел разминку на футбольном поле, после чего состоялась серия мини-матчей. После каждой такой игры Крыськив награждал ее участников фирменными шарфами ФК «Шахтер».

Дмитрий Крыськив, игрок «Шахтера»:

– Никогда в жизни не был в таком лагере, честно, но много слышал о них от друзей, и, возможно, в детстве была такая мечта – поехать. Поэтому сегодня с двойным желанием приехал и действительно получил удовольствие от того, что дети так классно проводят время и занимаются хорошими делами. Все они – молодцы, очень круто играют в футбол, а самое главное – они действительно веселые и счастливые. Наверное, и для них это классное событие, потому что я вспоминаю себя в детстве и помню, какая это была радость – увидеть профессионального футболиста. Почувствовал сегодня, что и для них это большая радость, у них глаза горят. И поэтому хотелось подарить это счастье детям. Думаю, чем больше будет таких встреч, тем больше мы увидим счастливых детей.

Дальше состоялось общение: артековцы задавали Дмитрию самые разные вопросы – о том, как он стал футболистом, о карьере в «Шахтере», его мотивации и о том, чего еще он хотел бы достичь в футболе.

ФОТО. Крыськив посетил молодежный центр Артек и раздал шарфы с автографами