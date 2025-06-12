ФОТО. Кучерявый коуч. Пятов получил тренерскую лицензию категории A

Бывший вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов продолжает карьеру в новой роли. 40-летний специалист получил официальную тренерскую лицензию категории A.

Пятов сообщил в соцсетях: «Вратарь – это всегда про ответственность, характер и осознанный выбор. Еще один шаг вперед: теперь у меня есть официальная лицензия категории А. Продолжаю вкладывать свой опыт и знания в развитие будущих украинских голкиперов».

Категория «А» является предпоследней ступенью в тренерской системе УЕФА. Далее следует только лицензия Pro, которая дает право возглавлять команды высшего уровня.

Андрей Пятов завершил игровую карьеру летом 2023 года после 16 сезонов в составе «Шахтера», где провел 482 матча, это третий показатель в истории клуба. После завершения выступлений он присоединился к тренерскому штабу в качестве тренера вратарей основной команды.

Во время своей карьеры Пятов 11 раз выигрывал чемпионат Украины, 8 раз – Кубок, 6 – Суперкубок, а также стал обладателем Кубка УЕФА в 2009 году. За национальную сборную он провел 102 матча.

В сезоне 2024/25 Пятов работал в тренерском штабе «Шахтера», который финишировал третьим в УПЛ, выиграл Кубок Украины и квалифицировался в Лигу Европы.