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  4. «Я Кучерявый». Шахтер начал продажу футболок с изображением Пятова
Украина. Премьер лига
09 апреля 2025, 20:01 |
552
6

«Я Кучерявый». Шахтер начал продажу футболок с изображением Пятова

Ранее Пятов потроллил вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко

09 апреля 2025, 20:01 |
552
6
«Я Кучерявый». Шахтер начал продажу футболок с изображением Пятова
ФК Шахтер. Андрей Пятов

В донецком «Шахтере» начали продажу футболок с надписью «Я Кучерявый» и изображением тренера голкиперов донецкого клуба Андрея Пятова, экс-вратаря горняков.

Ранее Пятов потроллил вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, заявив на видео, что его надо называть: Кучерявый.

В Шахтере опубликовали такую видеопародию на забавный эпизод между юным болельщиком и лидером бело-синих, который высказал недовольство, что его называют Ярмола.

«Я Кучерявый». Шахтер начал продажу футболок с изображением Пятова

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Андрей Пятов Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига фото футболки юмор
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 6
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valerafan1
Тепер зрозуміло чому цього кучерявого кинула жінка. Інтелект там також кучерявий.
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0
Lulinnha
Кучерявый куколд 
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0
Boodya
Щось не пригадую, щоб його фани "кучерявим" називали.
Та й видно, що на скору руку придумувався прикол, якраз з ціллю монетизації.
Але якщо гроші з продажу йдуть на благе діло, то тоді добре (просто про це інформації немає)
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0
romario1501
А коли будуть футболки "Я ігроман і развєдьонка"???))
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0
Liverpool Fan
Футболка "Я сепаратист і фотографуюсь з окупантами на блокпості" буде?? 
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0
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