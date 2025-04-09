В донецком «Шахтере» начали продажу футболок с надписью «Я Кучерявый» и изображением тренера голкиперов донецкого клуба Андрея Пятова, экс-вратаря горняков.

Ранее Пятов потроллил вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, заявив на видео, что его надо называть: Кучерявый.

В Шахтере опубликовали такую видеопародию на забавный эпизод между юным болельщиком и лидером бело-синих, который высказал недовольство, что его называют Ярмола.

«Я Кучерявый». Шахтер начал продажу футболок с изображением Пятова