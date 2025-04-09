Украина. Премьер лига09 апреля 2025, 20:01 |
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«Я Кучерявый». Шахтер начал продажу футболок с изображением Пятова
Ранее Пятов потроллил вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко
09 апреля 2025, 20:01 |
552
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В донецком «Шахтере» начали продажу футболок с надписью «Я Кучерявый» и изображением тренера голкиперов донецкого клуба Андрея Пятова, экс-вратаря горняков.
Ранее Пятов потроллил вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, заявив на видео, что его надо называть: Кучерявый.
В Шахтере опубликовали такую видеопародию на забавный эпизод между юным болельщиком и лидером бело-синих, который высказал недовольство, что его называют Ярмола.
«Я Кучерявый». Шахтер начал продажу футболок с изображением Пятова
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Та й видно, що на скору руку придумувався прикол, якраз з ціллю монетизації.
Але якщо гроші з продажу йдуть на благе діло, то тоді добре (просто про це інформації немає)