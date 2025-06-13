Бывший спортивный директор Александрии рассказал о планах на будущее

Бывший спортивный директор Александрии Иван Телько рассказал о планах на будущее:

«Сейчас я являюсь свободным агентом. Получив несколько предложений, ведем разговоры о дальнейшем трудоустройстве в других клубах. Это могут быть интересные проекты. Я сейчас нахожусь на этапе принятия или непринятия решения – продолжить карьеру или нет, именно в контексте клубной работы.

Могу сказать, что это клубы из нашей страны – есть варианты из Первой лиги, Второй лиги, а также один клуб из УПЛ. Пока все на уровне разговоров с собственниками – обсуждаем возможности, амбиции проектов, предлагаются разные роли.

Или это предварительные переговоры? Да, обращаются осторожно, нащупывают, скажем так: а если бы так, а что если бы вот так. Мы общаемся, и, возможно, еще поработаем. Но для меня самое важное – не столько уровень зарплаты, сколько уровень амбиций проекта и его владельца. Если я не вижу серьезных намерений – участия в этом не вижу смысла.

Жду звонка от Манчестер Сити (смеется), но, возможно, они моего номера еще не знают. Надо, пожалуй, завести LinkedIn, оставить там свой контакт. Может, оттуда наберут… Но это, конечно, шутки».