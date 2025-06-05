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Украина. Премьер лига
05 июня 2025, 10:45 | Обновлено 05 июня 2025, 11:31
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1

Стало известно, с каким бюджетом Александрии удалось завоевать серебро

Иван Телько поделился информацией о финансах клуба в сезоне 2024/25

05 июня 2025, 10:45 | Обновлено 05 июня 2025, 11:31
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1
Стало известно, с каким бюджетом Александрии удалось завоевать серебро
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший спортивный директор «Александрии» Иван Телько поделился информацией о бюджете серебряного призера Украинской Премьер-лиги:

«Это седьмой-восьмой, а возможно даже и девятый бюджет в чемпионате. Он немного вырос во время сезона, потому что было много побед, а это премиальные.

Я думаю, что Шахтер, Динамо, Полесье, Карпаты, Кривбасс, ЛНЗ и Колос точне выше, чем мы. Бюджет «Александрии» в серебряном сезоне? Примерно 6-8 млн долларов», – сообщил Телько.

По итогам сезона 2024/25 «горожане» набрали 67 баллов и впервые в своей истории заняли второе место в элитном дивизионе. После завершения чемпионата «Александрию» покинули главный тренер Руслан Ротань, спортивный директор Иван Телько и несколько игроков, в том числе полузащитник Иван Калюжный.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Иван Телько финансы
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Gargantua81
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