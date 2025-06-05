Стало известно, с каким бюджетом Александрии удалось завоевать серебро
Иван Телько поделился информацией о финансах клуба в сезоне 2024/25
Бывший спортивный директор «Александрии» Иван Телько поделился информацией о бюджете серебряного призера Украинской Премьер-лиги:
«Это седьмой-восьмой, а возможно даже и девятый бюджет в чемпионате. Он немного вырос во время сезона, потому что было много побед, а это премиальные.
Я думаю, что Шахтер, Динамо, Полесье, Карпаты, Кривбасс, ЛНЗ и Колос точне выше, чем мы. Бюджет «Александрии» в серебряном сезоне? Примерно 6-8 млн долларов», – сообщил Телько.
По итогам сезона 2024/25 «горожане» набрали 67 баллов и впервые в своей истории заняли второе место в элитном дивизионе. После завершения чемпионата «Александрию» покинули главный тренер Руслан Ротань, спортивный директор Иван Телько и несколько игроков, в том числе полузащитник Иван Калюжный.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Федорчук считает, что «Кудровка» может отказаться от повышения в классе
Все четверо футболист играли за одесский Черноморец в весенней части сезона