Звездный форвард Ньюкасла сменит профессию на Клубный чемпионат мира
Каллум Уилсон будет на телевидении экспертом
33-летний форвард «Ньюкасла» Калум Уилсон получил работу футбольного эксперта на Клубном чемпионате мира.
Пока у игрока не определено будущее с сороками, и, скорее всего, он покинет клуб в конце июня.
Уилсон будет работать на телеканале DAZN, где будет обсуждать матчи вместе с другими звездными экспертами.
Известно, что работать в одной студии будут Роналдо, Оби Микел, Сами Хедира, Шэй Гивен, Клеберсон и Кристиан Вьери.
Клубный чемпионат мира стартует 15 июня в 3:00 по киевскому времени. В матче-открытии сыграют Интер Майами и египетский Аль-Ахли.
Ранее стало известно, что Ньюкасл рассматривает Забарного на усиление состава.
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