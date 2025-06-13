Звездный форвард Ньюкасла сменит профессию на Клубный чемпионат мира

33-летний форвард «Ньюкасла» Калум Уилсон получил работу футбольного эксперта на Клубном чемпионате мира.

Пока у игрока не определено будущее с сороками, и, скорее всего, он покинет клуб в конце июня.

Уилсон будет работать на телеканале DAZN, где будет обсуждать матчи вместе с другими звездными экспертами.

Известно, что работать в одной студии будут Роналдо, Оби Микел, Сами Хедира, Шэй Гивен, Клеберсон и Кристиан Вьери.

Клубный чемпионат мира стартует 15 июня в 3:00 по киевскому времени. В матче-открытии сыграют Интер Майами и египетский Аль-Ахли.

Ранее стало известно, что Ньюкасл рассматривает Забарного на усиление состава.