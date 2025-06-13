Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный форвард Ньюкасла сменит профессию на Клубный чемпионат мира
Англия
13 июня 2025, 01:50 | Обновлено 13 июня 2025, 01:53
100
0

Звездный форвард Ньюкасла сменит профессию на Клубный чемпионат мира

Каллум Уилсон будет на телевидении экспертом

13 июня 2025, 01:50 | Обновлено 13 июня 2025, 01:53
100
0
Звездный форвард Ньюкасла сменит профессию на Клубный чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний форвард «Ньюкасла» Калум Уилсон получил работу футбольного эксперта на Клубном чемпионате мира.

Пока у игрока не определено будущее с сороками, и, скорее всего, он покинет клуб в конце июня.

Уилсон будет работать на телеканале DAZN, где будет обсуждать матчи вместе с другими звездными экспертами.

Известно, что работать в одной студии будут Роналдо, Оби Микел, Сами Хедира, Шэй Гивен, Клеберсон и Кристиан Вьери.

Клубный чемпионат мира стартует 15 июня в 3:00 по киевскому времени. В матче-открытии сыграют Интер Майами и египетский Аль-Ахли.

Ранее стало известно, что Ньюкасл рассматривает Забарного на усиление состава.

По теме:
Томас Франк закончил свой почти семилетний период работы в Брентфорде
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
Серьезная конкуренция для ПСЖ. На Забарного претендуют два клуба АПЛ
Каллум Уилсон Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новичок УПЛ готов подписать игрока сборной Украины. Названа сумма трансфера
Футбол | 12 июня 2025, 04:55 1
Новичок УПЛ готов подписать игрока сборной Украины. Названа сумма трансфера
Новичок УПЛ готов подписать игрока сборной Украины. Названа сумма трансфера

Металлист 1925 хочет оформить переход Мартынюка

Германия U21 – Словения U21 – 3:0. Хет-трик Вольтемаде. Видео голов и обзор
Футбол | 13 июня 2025, 01:10 0
Германия U21 – Словения U21 – 3:0. Хет-трик Вольтемаде. Видео голов и обзор
Германия U21 – Словения U21 – 3:0. Хет-трик Вольтемаде. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор стартового матча 1-го тура Евро‑2025 U‑21

Итальянские клубы пробивают дно глупыми решениями в отношении тренеров
Футбол | 12.06.2025, 12:48
Итальянские клубы пробивают дно глупыми решениями в отношении тренеров
Итальянские клубы пробивают дно глупыми решениями в отношении тренеров
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Футбол | 12.06.2025, 07:26
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Игрок Динамо: «Оценка за сезон – 10. И даже больше. Сыграли сильно»
Футбол | 12.06.2025, 19:12
Игрок Динамо: «Оценка за сезон – 10. И даже больше. Сыграли сильно»
Игрок Динамо: «Оценка за сезон – 10. И даже больше. Сыграли сильно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
12.06.2025, 08:08 3
Бокс
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
11.06.2025, 06:30 10
Футбол
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
11.06.2025, 06:16
Бокс
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
11.06.2025, 07:15 3
Футбол
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
11.06.2025, 02:37 1
Футбол
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
11.06.2025, 03:16 1
Футбол
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
11.06.2025, 08:56 4
Футбол
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
11.06.2025, 22:00 36
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем