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Молодежные турниры
12 июня 2025, 23:50 | Обновлено 12 июня 2025, 23:59
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0

Капитан Дании U-21: «Важная победа. Украина – прямой соперник в группе»

Оливер Провстгор прокомментировал победу над Украиной U-21

12 июня 2025, 23:50 | Обновлено 12 июня 2025, 23:59
151
0
Капитан Дании U-21: «Важная победа. Украина – прямой соперник в группе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Провстгор

12 июня прошел матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе Татран в городе Прешов встречались Украина U-21 и Дания U-21 (2:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Капитан сборной Дании Оливер Провстгор рассказал:

«Победа над Украиной? Мы очень рады, что выиграли. Это был важный матч, ведь соперник – прямой конкурент в группе. Характер и единство нашей команды – на очень высоком уровне. У нас хорошие игроки, но главное – у нас замечательный командный дух.

Роль капитана? Носить капитанскую повязку – это очень много для меня значит. Я уже какое-то время в этой роли и постепенно становлюсь лучше. Это большое достижение, без сомнения.

Матч против Нидерландов? Это будет совсем другая игра, чем сегодня. Нужно проанализировать этот матч и посмотреть, что можно улучшить.

Возможная победа на турнире? Это бы значило для нас все. Все сели в самолет, чтобы прибыть сюда и победить – иначе остались бы дома. Мы будем бороться за три очка каждый раз, и сегодня хорошо стартовали».

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Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблицы: Украина замыкает квартет
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Николай Степанов Источник: УЕФА
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