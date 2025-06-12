Капитан Дании U-21: «Важная победа. Украина – прямой соперник в группе»

12 июня прошел матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе Татран в городе Прешов встречались Украина U-21 и Дания U-21 (2:3).

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Капитан сборной Дании Оливер Провстгор рассказал:

«Победа над Украиной? Мы очень рады, что выиграли. Это был важный матч, ведь соперник – прямой конкурент в группе. Характер и единство нашей команды – на очень высоком уровне. У нас хорошие игроки, но главное – у нас замечательный командный дух.

Роль капитана? Носить капитанскую повязку – это очень много для меня значит. Я уже какое-то время в этой роли и постепенно становлюсь лучше. Это большое достижение, без сомнения.

Матч против Нидерландов? Это будет совсем другая игра, чем сегодня. Нужно проанализировать этот матч и посмотреть, что можно улучшить.

Возможная победа на турнире? Это бы значило для нас все. Все сели в самолет, чтобы прибыть сюда и победить – иначе остались бы дома. Мы будем бороться за три очка каждый раз, и сегодня хорошо стартовали».