Форвард Дании U-21: «Надо играть до последней минуты. Мы боремся до конца»

12 июня прошел матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе Татран в городе Прешов встречались Украина U-21 и Дания U-21 (2:3).

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Форвард сборной Дании Вильям Осула, автор победного гола, рассказал:

«Очень важно, что мы взяли три очка. Мы старались хорошо играть, держать мяч, и здорово, что удалось победить.

Нужно всегда верить. Нужно играть до финального свистка, матч никогда не завершен до самой последней секунды. Мы боремся до конца. Даже когда проигрываем, должны давить, чтобы победить.

Инструкции тренера? Нам сказали выйти на поле и изменить игру. Мы старались повлиять на ход событий, и, к счастью, это удалось – мы победили.

Что означала бы победа на турнире? Это было бы невероятно, безусловно. Это было бы здорово для страны, но мы подходим ко всему шаг за шагом. Сначала нужно пройти групповой этап – сейчас это главное. Следующий матч – против Нидерландов, и именно на нем мы сосредоточены».