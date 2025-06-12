БРАЖКО: «У нас было много моментов, но мы не сумели их реализовать»

12 июня в 19:00 прошел матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе Татран в городе Прешов встречались Украина U-21 и Дания U-21 (2:3).

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Хавбек и капитан сине-желтых Владимир Бражко прокомментировал матч так:

«Поражение? Честно говоря, особенно нечего и сказать – мы проиграли. В первом тайме, по-моему, мы хорошо играли, но во втором Дания была лучше нас.

У нас было много моментов, но мы не смогли их реализовать. Дания провела второй тайм. Они забили трижды и заслуженно победили, поэтому приветствую их.

Роль капитана? Я очень горжусь. Мы играем за свою страну. Хотим побеждать для нашего народа – посмотрим, удастся ли это».