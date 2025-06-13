ОФИЦИАЛЬНО. Харалампос Костулас – игрок Брайтона
Грек перебрался в английский клуб из «Олимпиакоса»
Грецкий вингер Харалампос Костулас перешел из «Олимпиакоса» в «Брайтон». Об этом сообщили социальные сети английского клуба.
18-летний футболист подписал соглашение, рассчитанное на 5 лет.
Главный тренер «чаек» Фабиан Хюрцеллер прокомментировал трансфер:
- «Харалампос – выдающийся молодой игрок, и мы рады, что он переходит в Брайтон».
- «Он хочет играть в Премьер-лиге, и мы рады тому, что он может привнести в команду».
- «Он даст нам различные варианты в атаке, и мы с нетерпением ждем, когда сможем помочь ему адаптироваться к новой обстановке».
В прошедшем сезоне Харалампос Костулас провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что 2 украинца могут перебраться в АПЛ летом.
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