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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Харалампос Костулас – игрок Брайтона
Англия
13 июня 2025, 07:19 |
34
0

ОФИЦИАЛЬНО. Харалампос Костулас – игрок Брайтона

Грек перебрался в английский клуб из «Олимпиакоса»

13 июня 2025, 07:19 |
34
0
ОФИЦИАЛЬНО. Харалампос Костулас – игрок Брайтона
ФК Брайтон. Харалампос Костулас

Грецкий вингер Харалампос Костулас перешел из «Олимпиакоса» в «Брайтон». Об этом сообщили социальные сети английского клуба.

18-летний футболист подписал соглашение, рассчитанное на 5 лет.

Главный тренер «чаек» Фабиан Хюрцеллер прокомментировал трансфер:

  • «Харалампос – выдающийся молодой игрок, и мы рады, что он переходит в Брайтон».
  • «Он хочет играть в Премьер-лиге, и мы рады тому, что он может привнести в команду».
  • «Он даст нам различные варианты в атаке, и мы с нетерпением ждем, когда сможем помочь ему адаптироваться к новой обстановке».

В прошедшем сезоне Харалампос Костулас провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что 2 украинца могут перебраться в АПЛ летом.

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Даниил Кирияка Источник: ФК Брайтон
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