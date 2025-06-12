Экс-коуч Шахтера претендует на должность в клубе Польши. Кто еще в списке?

Хорватский специалист Игор Йовичевич может возглавить польскую «Легию» из Варшавы. 51-летний тренер, ранее работавший с «Днепром-1» и «Шахтером», попал в шорт-лист варшавского клуба.

После увольнения Гонсалу Фею в конце прошлого сезона «Легия» активно ищет нового главного тренера. Польские СМИ сообщают, что среди вариантов для польского клуба фигурируют несколько специалистов:

🔹 Хорват Игор Йовичевич, бывший наставник «Шахтера» и «Днепра-1», который сейчас находится без клуба. У него также есть предложения от «Металлиста 1925», из ОАЭ и Саудовской Аравии.

🔹 Белорус Алексей Шпилевский, у которого заканчивается контракт с кипрским «Арисом». Переговоры с ним в данный момент продолжаются.

🔹 Румынский специалист Эдвард Йорданеску, бывший главный тренер сборной Румынии.

🔹 Сербский коуч Александар Вукович, который уже работал в «Легии», а недавно покинул «Пяст» Гливице.

Окончательное решение по новому тренеру пока не принято. В «Легии» стремятся найти специалиста, который сможет реализовать долгосрочный проект.