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Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 08:45 |
1256
0

В Польше намерены забрать тренера, с которым ведет переговоры клуб УПЛ

В услугах Игоря Йовичевича заинтересована «Легия» из Варшавы

12 июня 2025, 08:45 |
1256
0
В Польше намерены забрать тренера, с которым ведет переговоры клуб УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Йовичевич

Известный хорватский специалист Игорь Йовичевич, который продолжительное время работал в чемпионате Украины, может возглавить польский клуб.

51-летний тренер провел успешный сезон в Болгарии, где под его руководством футбольный клуб «Лудогорец» оформил требл и победил в чемпионате, Кубке и Суперкубке.

После завершения кампании 2024/25, Йовичевич договорился с руководством о прекращении сотрудничества и теперь ищет варианты для продолжения карьеры. Главным претендентом на хорватского наставника является харьковский «Металлист 1925», который начал переговоры с специалистом.

Однако, польская «Легия» намерена перехватить Йовичевича и предложить ему работу в варшавском клубе. На данный момент неизвестно, какой вариант выберет хорватский тренер. Существует вероятность, что Игорь откажется возвращаться в Украину из-за войны.

Хорватский наставник возглавлял львовские «Карпаты», «Днепр-1» и донецкий «Шахтер», с которым стал чемпионом Украины.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Польши по футболу Легия Варшава Игор Йовичевич Металлист 1925 отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник
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