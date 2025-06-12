В Польше намерены забрать тренера, с которым ведет переговоры клуб УПЛ

Известный хорватский специалист Игорь Йовичевич, который продолжительное время работал в чемпионате Украины, может возглавить польский клуб.

51-летний тренер провел успешный сезон в Болгарии, где под его руководством футбольный клуб «Лудогорец» оформил требл и победил в чемпионате, Кубке и Суперкубке.

После завершения кампании 2024/25, Йовичевич договорился с руководством о прекращении сотрудничества и теперь ищет варианты для продолжения карьеры. Главным претендентом на хорватского наставника является харьковский «Металлист 1925», который начал переговоры с специалистом.

Однако, польская «Легия» намерена перехватить Йовичевича и предложить ему работу в варшавском клубе. На данный момент неизвестно, какой вариант выберет хорватский тренер. Существует вероятность, что Игорь откажется возвращаться в Украину из-за войны.

Хорватский наставник возглавлял львовские «Карпаты», «Днепр-1» и донецкий «Шахтер», с которым стал чемпионом Украины.