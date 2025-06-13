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Италия
13 июня 2025, 09:57 | Обновлено 13 июня 2025, 10:26
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0

Проблемы с тренером. Алексис Санчес может покинуть Удинезе

Известный чилиец может уйти из итальянского клуба

13 июня 2025, 09:57 | Обновлено 13 июня 2025, 10:26
90
0
Проблемы с тренером. Алексис Санчес может покинуть Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

Чилийский вингер «Удинезе» Алексис Санчес может покинуть клуб, сообщает Николо Скира.

По информации источника, 36-летний футболиста может сменить клубну прописку в летнее трансферное окно. У Алексиса лучшие отношения с главным тренером команды Костой Руньяичем.

Соглашение Санчеса с «Удинезе» рассчитано до июня 2026 года. В прошедшем сезоне чилиец провел 14 матчей ан клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» готово подписать лучшего бомбардира «Удинезе».

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Алексис Санчес Серия A Удинезе чемпионат Италии по футболу Николо Скира трансферы трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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