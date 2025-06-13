Проблемы с тренером. Алексис Санчес может покинуть Удинезе

Чилийский вингер «Удинезе» Алексис Санчес может покинуть клуб, сообщает Николо Скира.

По информации источника, 36-летний футболиста может сменить клубну прописку в летнее трансферное окно. У Алексиса лучшие отношения с главным тренером команды Костой Руньяичем.

Соглашение Санчеса с «Удинезе» рассчитано до июня 2026 года. В прошедшем сезоне чилиец провел 14 матчей ан клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» готово подписать лучшего бомбардира «Удинезе».