Проблемы с тренером. Алексис Санчес может покинуть Удинезе
Известный чилиец может уйти из итальянского клуба
Чилийский вингер «Удинезе» Алексис Санчес может покинуть клуб, сообщает Николо Скира.
По информации источника, 36-летний футболиста может сменить клубну прописку в летнее трансферное окно. У Алексиса лучшие отношения с главным тренером команды Костой Руньяичем.
Соглашение Санчеса с «Удинезе» рассчитано до июня 2026 года. В прошедшем сезоне чилиец провел 14 матчей ан клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось о том, что «Наполи» готово подписать лучшего бомбардира «Удинезе».
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