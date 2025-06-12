«Мы получили мировую звезду». Реакция фанов на переход Сане в Галатасарай
Лерой Сане продолжит карьеру в чемпионате Турции
Турецкий «Галатасарай» объявил о подписании контракта с вингером «Баварии» и сборной Германии Лероем Сане. Стороны заключили соглашение сроком на три года. Вингер покинул присоединился к новому клубу в статусе свободного агента.
Лерой Сане выступал за Баварию с 2020 года. Вместе с командой завоевал четыре титула Бундеслиги, два Суперкубка Германии и Суперкубок УЕФА.
В сезоне 2024/25 Сане сыграл за «Баварию» 45 матчей. Забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.
В «Галатасарае» Сане будет играть под номером 10. Болельщики турецкого клуба рады, что удалось заполучить такого футболиста.
laçka: Добро пожаловать, эта форма вам очень идет.
Mümtaz Reis: Приветствую Льва Сане, надеюсь, у тебя будет много чемпионских титулов.
ogi: Ты слишком хорош, чтобы это было правдой.
FLORYA SU 1905: Добро пожаловать, лев.
Karaca Beg: У него стиль, который превосходит все остальные, и он получает 10-й номер.
Ezgi #StayWithUsOsimhen: Я до сих пор не могу поверить, что это правда.
Aranan adam: Посмотрите на его харизму и выдержку. Мы нашли мировую звезду за небольшую цену.
Murat Altun: Если бы они сказали это 3 года назад, мы бы сказали: «Да ладно». А в начале июня это произошло. Какая колоссальная работа.
yilmaz:Такое ощущение, что мы самый крутой клуб в Европе.
🔟 numara. 🤩 pic.twitter.com/QDD49B1HKn— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) June 12, 2025
📍 Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) June 12, 2025
🌟 𝐋𝐞𝐫𝐨𝐲 𝐒𝐚𝐧𝐞́ pic.twitter.com/NYitttdBzC
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