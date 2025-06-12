Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мы получили мировую звезду». Реакция фанов на переход Сане в Галатасарай
Турция
12 июня 2025, 22:02 |
230
0

«Мы получили мировую звезду». Реакция фанов на переход Сане в Галатасарай

Лерой Сане продолжит карьеру в чемпионате Турции

12 июня 2025, 22:02 |
230
0
«Мы получили мировую звезду». Реакция фанов на переход Сане в Галатасарай
ФК Галатасарай. Лерой Сане

Турецкий «Галатасарай» объявил о подписании контракта с вингером «Баварии» и сборной Германии Лероем Сане. Стороны заключили соглашение сроком на три года. Вингер покинул присоединился к новому клубу в статусе свободного агента.

Лерой Сане выступал за Баварию с 2020 года. Вместе с командой завоевал четыре титула Бундеслиги, два Суперкубка Германии и Суперкубок УЕФА.
В сезоне 2024/25 Сане сыграл за «Баварию» 45 матчей. Забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

В «Галатасарае» Сане будет играть под номером 10. Болельщики турецкого клуба рады, что удалось заполучить такого футболиста.

laçka: Добро пожаловать, эта форма вам очень идет.

Mümtaz Reis: Приветствую Льва Сане, надеюсь, у тебя будет много чемпионских титулов.

ogi: Ты слишком хорош, чтобы это было правдой.

FLORYA SU 1905: Добро пожаловать, лев.

Karaca Beg: У него стиль, который превосходит все остальные, и он получает 10-й номер.

Ezgi #StayWithUsOsimhen: Я до сих пор не могу поверить, что это правда.

Aranan adam: Посмотрите на его харизму и выдержку. Мы нашли мировую звезду за небольшую цену.

Murat Altun: Если бы они сказали это 3 года назад, мы бы сказали: «Да ладно». А в начале июня это произошло. Какая колоссальная работа.

yilmaz:Такое ощущение, что мы самый крутой клуб в Европе.

По теме:
Звездный лидер Клипперс решил покинуть клуб. Он станет свободным агентом
Новичок УПЛ готовится к сезону: трансферы и президент-игрок
Пойдет по стопам отца? Сын известного аргентинца может перейти в Лацио
реакция болельщиков трансферы чемпионат Турции по футболу чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Галатасарай Лерой Сане свободный агент
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Довбика появился сенсационный вариант. Они хотят еще одного украинца
Футбол | 11 июня 2025, 23:42 3
У Довбика появился сенсационный вариант. Они хотят еще одного украинца
У Довбика появился сенсационный вариант. Они хотят еще одного украинца

На Артема нацелился «Галатасарай»

Украина U-21 – Дания U-21. Прогноз и анонс на матч Евро-2025
Футбол | 12 июня 2025, 17:00 11
Украина U-21 – Дания U-21. Прогноз и анонс на матч Евро-2025
Украина U-21 – Дания U-21. Прогноз и анонс на матч Евро-2025

Стартовать на крупном турнире всегда стоит успешно

Гранд сделал предложение по звезде сборной Украины
Футбол | 12.06.2025, 21:06
Гранд сделал предложение по звезде сборной Украины
Гранд сделал предложение по звезде сборной Украины
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
Бокс | 12.06.2025, 08:08
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
Интерес Лидса к Ванату весьма серьезен. От решения Динамо ничего не зависит
Футбол | 12.06.2025, 11:45
Интерес Лидса к Ванату весьма серьезен. От решения Динамо ничего не зависит
Интерес Лидса к Ванату весьма серьезен. От решения Динамо ничего не зависит
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Этот парень – ночной кошмар для боксерского мира»
Эдди ХИРН: «Этот парень – ночной кошмар для боксерского мира»
11.06.2025, 01:55
Бокс
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
11.06.2025, 02:03 44
Футбол
Договорились. Судаков выбрал себе топовый клуб, в который перейдет
Договорились. Судаков выбрал себе топовый клуб, в который перейдет
11.06.2025, 02:13 9
Футбол
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
11.06.2025, 06:30 10
Футбол
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
11.06.2025, 09:03 2
Футбол
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
11.06.2025, 06:52 3
Бокс
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
11.06.2025, 03:16 1
Футбол
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
12.06.2025, 07:38 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем