«Мы получили мировую звезду». Реакция фанов на переход Сане в Галатасарай

Турецкий «Галатасарай» объявил о подписании контракта с вингером «Баварии» и сборной Германии Лероем Сане. Стороны заключили соглашение сроком на три года. Вингер покинул присоединился к новому клубу в статусе свободного агента.

Лерой Сане выступал за Баварию с 2020 года. Вместе с командой завоевал четыре титула Бундеслиги, два Суперкубка Германии и Суперкубок УЕФА.

В сезоне 2024/25 Сане сыграл за «Баварию» 45 матчей. Забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

В «Галатасарае» Сане будет играть под номером 10. Болельщики турецкого клуба рады, что удалось заполучить такого футболиста.

laçka: Добро пожаловать, эта форма вам очень идет.

Mümtaz Reis: Приветствую Льва Сане, надеюсь, у тебя будет много чемпионских титулов.

ogi: Ты слишком хорош, чтобы это было правдой.

FLORYA SU 1905: Добро пожаловать, лев.

Karaca Beg: У него стиль, который превосходит все остальные, и он получает 10-й номер.

Ezgi #StayWithUsOsimhen: Я до сих пор не могу поверить, что это правда.

Aranan adam: Посмотрите на его харизму и выдержку. Мы нашли мировую звезду за небольшую цену.

Murat Altun: Если бы они сказали это 3 года назад, мы бы сказали: «Да ладно». А в начале июня это произошло. Какая колоссальная работа.

yilmaz:Такое ощущение, что мы самый крутой клуб в Европе.