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  4. Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Испания
14 июня 2025, 05:06 |
434
0

Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски

Игроки хотят видеть в команде Хулиана Альвареса

14 июня 2025, 05:06 |
434
0
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри и Ламин Ямаль

Каталонская «Барселона» планирует в будущем купить нападающего.

По информации портала El Nacional, основным нападающим каталонского клуба в следующем сезоне останется Роберт Левандовски. Однако уже летом 2026 года клуб будет искать ему звездную замену.

Лидеру клуба Ламин Ямаль и Педри посоветовали руководству «Барселоны» обратить внимание на Хулиана Альвареса и рассмотреть его трансфер.

В этом сезоне в активе Альвареса 54 матчей, 29 голов и 7 результативных передач. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.

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Роберт Левандовски Хулиан Альварес Ламин Ямаль Педри трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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