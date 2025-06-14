Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Игроки хотят видеть в команде Хулиана Альвареса
Каталонская «Барселона» планирует в будущем купить нападающего.
По информации портала El Nacional, основным нападающим каталонского клуба в следующем сезоне останется Роберт Левандовски. Однако уже летом 2026 года клуб будет искать ему звездную замену.
Лидеру клуба Ламин Ямаль и Педри посоветовали руководству «Барселоны» обратить внимание на Хулиана Альвареса и рассмотреть его трансфер.
В этом сезоне в активе Альвареса 54 матчей, 29 голов и 7 результативных передач. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.
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