Пойдет по стопам отца? Сын известного аргентинца может перейти в Лацио

Римский «Лацио» начал активные действия по трансферу 29-летнего нападающего Джованни Симеоне – сына тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Аргентинский форвард готов рассмотреть вариант перехода в «Лацио», поскольку он недоволен количеством игрового времени в «Наполи».

Джованни выступает за «Наполи» с лета 2022 года, при этом сезон 2023/24 он провел в аренде в «Вероне». В общей сложности Симеоне отыграл 103 матча за неаполитанский клуб, в которых отметился 18 результативными действиями (14 голов и четыре ассиста).

Вместе с «Наполи» Симеоне завоевал два трофея Серии А.