Пойдет по стопам отца? Сын известного аргентинца может перейти в Лацио
Джованни Симеоне близок к уходу из «Наполи»
Римский «Лацио» начал активные действия по трансферу 29-летнего нападающего Джованни Симеоне – сына тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
Аргентинский форвард готов рассмотреть вариант перехода в «Лацио», поскольку он недоволен количеством игрового времени в «Наполи».
Джованни выступает за «Наполи» с лета 2022 года, при этом сезон 2023/24 он провел в аренде в «Вероне». В общей сложности Симеоне отыграл 103 матча за неаполитанский клуб, в которых отметился 18 результативными действиями (14 голов и четыре ассиста).
Вместе с «Наполи» Симеоне завоевал два трофея Серии А.
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