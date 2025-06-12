Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пойдет по стопам отца? Сын известного аргентинца может перейти в Лацио
Италия
12 июня 2025, 21:42 | Обновлено 12 июня 2025, 21:43
349
0

Пойдет по стопам отца? Сын известного аргентинца может перейти в Лацио

Джованни Симеоне близок к уходу из «Наполи»

12 июня 2025, 21:42 | Обновлено 12 июня 2025, 21:43
349
0
Пойдет по стопам отца? Сын известного аргентинца может перейти в Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Симеоне

Римский «Лацио» начал активные действия по трансферу 29-летнего нападающего Джованни Симеоне – сына тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Аргентинский форвард готов рассмотреть вариант перехода в «Лацио», поскольку он недоволен количеством игрового времени в «Наполи».

Джованни выступает за «Наполи» с лета 2022 года, при этом сезон 2023/24 он провел в аренде в «Вероне». В общей сложности Симеоне отыграл 103 матча за неаполитанский клуб, в которых отметился 18 результативными действиями (14 голов и четыре ассиста).

Вместе с «Наполи» Симеоне завоевал два трофея Серии А.

По теме:
«Мы получили мировую звезду». Реакция фанов на переход Сане в Галатасарай
Одноклубником Лукаку стал его лучший ассистент по сборной
Новичок УПЛ готовится к сезону: трансферы и президент-игрок
Лацио Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A Джованни Симеоне
Андрей Витренко Источник: Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Бокс | 12 июня 2025, 08:53 7
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»

Турки – о предстоящих поединках

Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Бокс | 12 июня 2025, 05:55 1
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»

Кроуфорд считает лучшим себя

ФОТО. Назван лучший игрок матча Украины U-21 против Дании U-21
Футбол | 12.06.2025, 21:12
ФОТО. Назван лучший игрок матча Украины U-21 против Дании U-21
ФОТО. Назван лучший игрок матча Украины U-21 против Дании U-21
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин де Брюйне стал игроком Наполи
Футбол | 12.06.2025, 17:54
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин де Брюйне стал игроком Наполи
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин де Брюйне стал игроком Наполи
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Футбол | 12.06.2025, 07:26
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
11.06.2025, 08:35 1
Футбол
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
11.06.2025, 02:37 1
Футбол
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
11.06.2025, 06:30 10
Футбол
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
10.06.2025, 22:05 1
Футбол
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
11.06.2025, 08:56 4
Футбол
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
11.06.2025, 02:03 44
Футбол
В IBF обратились к Ломаченко после его решения уйти на пенсию
В IBF обратились к Ломаченко после его решения уйти на пенсию
11.06.2025, 01:00 1
Бокс
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
11.06.2025, 03:16 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем