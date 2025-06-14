Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот подонок забил 200 голов»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о легенде клуба аргентинце Серхио Агуэро.

«У Агуэро был уникальный талант. Он один из самых скромных игроков, которых я когда-либо видел. Он очень симпатичный. Он забил самый важный гол в истории «Манчестер Сити». Этот гол принес титул. Я помню тот день, когда я сказал Агуэро, что мы не продлим его контракт, это было очень тяжело. В тот день на тренировке этот подонок забил 200 голов в тренировочных матчах», — рассказал Пеп.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны». «Горожане» готовы предложить 275 миллионов евро.