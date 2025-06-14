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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот подонок забил 200 голов»
Англия
14 июня 2025, 01:37 |
82
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот подонок забил 200 голов»

Испанский тренер – о Серхио Агуэро

14 июня 2025, 01:37 |
82
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот подонок забил 200 голов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о легенде клуба аргентинце Серхио Агуэро.

«У Агуэро был уникальный талант. Он один из самых скромных игроков, которых я когда-либо видел. Он очень симпатичный. Он забил самый важный гол в истории «Манчестер Сити». Этот гол принес титул. Я помню тот день, когда я сказал Агуэро, что мы не продлим его контракт, это было очень тяжело. В тот день на тренировке этот подонок забил 200 голов в тренировочных матчах», — рассказал Пеп.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны». «Горожане» готовы предложить 275 миллионов евро.

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Серхио Агуэро чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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