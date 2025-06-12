Реал готовит предложение по нападающему. Запрос Хаби Алонсо
Анте Будимир может стать игроком мадридского гранда
Хорватский нападающий «Осасуны» Анте Будимир привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Defensa Central.
По информации источника, трансфер нападающего является запросом главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо. В контракте Анте есть сумма отступных в размере 8 миллионов евро, но «Реал» хочет предложить 3 миллиона евро + Хакобо Рамон либо Лорен Агуадо.
Сам хорват хотел бы перейти в мадридский гранд. В прошедшем сезоне он провел 38 матчей в чемпионате Испании, забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит 3 трансфера на выход.
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