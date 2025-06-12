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Испания
12 июня 2025, 23:04 | Обновлено 12 июня 2025, 23:05
682
0

Реал готовит предложение по нападающему. Запрос Хаби Алонсо

Анте Будимир может стать игроком мадридского гранда

12 июня 2025, 23:04 | Обновлено 12 июня 2025, 23:05
682
0
Реал готовит предложение по нападающему. Запрос Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Анте Будимир

Хорватский нападающий «Осасуны» Анте Будимир привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Defensa Central.

По информации источника, трансфер нападающего является запросом главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо. В контракте Анте есть сумма отступных в размере 8 миллионов евро, но «Реал» хочет предложить 3 миллиона евро + Хакобо Рамон либо Лорен Агуадо.

Сам хорват хотел бы перейти в мадридский гранд. В прошедшем сезоне он провел 38 матчей в чемпионате Испании, забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит 3 трансфера на выход.

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Анте Будимир Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Осасуна Хакобо Рамон
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
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