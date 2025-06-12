12 июня в 19:00 прошел матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе «Татран» в городе Прешов встречались Украина U-21 и Дания U-21.

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Украина, Дания, Финляндия и Нидерланды ведут борьбу за две путевки в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных.

Украинцы дважды выходили вперед благодаря голам Назара Волошина и Максима Брагару, однако соперники каждый раз отвечали и в итоге вырвали победу с голом на 85-й минуте.

Лучшим игроком матча от УЕФА назван хавбек сине-желтых Олег Очеретько, автор двух голевых передач.

🔹 Чемпионат Европы 2025 U-21

1-й тур, 12 июня, Прешов (Словакия)

Украина U-21 – Дания U-21 – 2:3

Гол: Волошин, 22, Брагару, 78 – Бишофф, 63, Вик, 81, Осула, 85

ФОТО. Назван лучший игрок матча Украины U-21 против Дании U-21