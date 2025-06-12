ФОТО. Назван лучший игрок матча Украины U-21 против Дании U-21
Хавбек сине-желтых Олег Очеретько стал автором двух голевых передач
12 июня в 19:00 прошел матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.
На стадионе «Татран» в городе Прешов встречались Украина U-21 и Дания U-21.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украина, Дания, Финляндия и Нидерланды ведут борьбу за две путевки в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных.
Украинцы дважды выходили вперед благодаря голам Назара Волошина и Максима Брагару, однако соперники каждый раз отвечали и в итоге вырвали победу с голом на 85-й минуте.
Лучшим игроком матча от УЕФА назван хавбек сине-желтых Олег Очеретько, автор двух голевых передач.
🔹 Чемпионат Европы 2025 U-21
1-й тур, 12 июня, Прешов (Словакия)
Украина U-21 – Дания U-21 – 2:3
Гол: Волошин, 22, Брагару, 78 – Бишофф, 63, Вик, 81, Осула, 85
ФОТО. Назван лучший игрок матча Украины U-21 против Дании U-21
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ранее Игорь Суркис уже блокировал переезд на Туманный Альбион некоторых лидеров киевской команды
На Артема нацелился «Галатасарай»