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Молодежные турниры
12 июня 2025, 21:12 | Обновлено 12 июня 2025, 21:22
864
0

ФОТО. Назван лучший игрок матча Украины U-21 против Дании U-21

Хавбек сине-желтых Олег Очеретько стал автором двух голевых передач

12 июня 2025, 21:12 | Обновлено 12 июня 2025, 21:22
864
0
ФОТО. Назван лучший игрок матча Украины U-21 против Дании U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Очеретько

12 июня в 19:00 прошел матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе «Татран» в городе Прешов встречались Украина U-21 и Дания U-21.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украина, Дания, Финляндия и Нидерланды ведут борьбу за две путевки в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных.

Украинцы дважды выходили вперед благодаря голам Назара Волошина и Максима Брагару, однако соперники каждый раз отвечали и в итоге вырвали победу с голом на 85-й минуте.

Лучшим игроком матча от УЕФА назван хавбек сине-желтых Олег Очеретько, автор двух голевых передач.

🔹 Чемпионат Европы 2025 U-21

1-й тур, 12 июня, Прешов (Словакия)

Украина U-21 – Дания U-21 – 2:3

Гол: Волошин, 22, Брагару, 78 – Бишофф, 63, Вик, 81, Осула, 85

ФОТО. Назван лучший игрок матча Украины U-21 против Дании U-21

Getty Images/Global Images Ukraine

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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