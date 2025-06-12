ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Дании U21

12 июня состоялся матч первого тура Евро-2025 U-21 в группе D между сборными Украины U-21 и Дании U-21.

Поединок прошел на стадионе Татран в городе Прешов. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

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Победный гол датчане забили на 81-й минуте. После скидки Томаса Йоргенсена мяч в ворота отправил Вильям Осула, хотя гол получился спорным – Осула мог находиться в офсайде в момент передачи.

VAR достаточно долго рассматривал эпизод, однако положения вне игры так и не нашел. Судья указал на центр поля.

В одном квартете с Украиной U-21 и Данией U-21 также играют Финляндия U-21 и Нидерланды U-21.

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Дании U-21