Молодежные турниры12 июня 2025, 20:23 | Обновлено 12 июня 2025, 20:42
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ВИДЕО. Украина U-21 пропустила. Дания сравняла счет в матче Евро-2025 U-21
Клемент Бишофф отличился забитым голом на 63-й минуте матча
12 июня 2025, 20:23 | Обновлено 12 июня 2025, 20:42
187
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12 июня в 19:00 проходит матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.
На стадионе «Татран» в городе Прешов встречаются Украина U-21 и Дания U-21.
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Украина, Дания, Финляндия и Нидерланды ведут борьбу за две путевки в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных.
Дания сравняла счет. Клемент Бишофф отличился забитым голом на 63-й минуте матча (1:1)
ГОЛ! 1:1. Клемент Бишофф, 63 мин
Видео гола ожидается
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