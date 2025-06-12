ВИДЕО. Украина U-21 пропустила. Дания сравняла счет в матче Евро-2025 U-21

12 июня в 19:00 проходит матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе «Татран» в городе Прешов встречаются Украина U-21 и Дания U-21.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украина, Дания, Финляндия и Нидерланды ведут борьбу за две путевки в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных.

Дания сравняла счет. Клемент Бишофф отличился забитым голом на 63-й минуте матча (1:1)

ГОЛ! 1:1. Клемент Бишофф, 63 мин

Видео гола ожидается