Молодежные турниры12 июня 2025, 19:32 | Обновлено 12 июня 2025, 19:35
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ВИДЕО. Без VARиантов. Волошин открыл счет в матче Украины U-21 против Дании
Украинская команда забила на 22-й минуте стартового матча Евро-2025 U-21
12 июня 2025, 19:32 | Обновлено 12 июня 2025, 19:35
686
0
12 июня в 19:00 проходит матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.
На стадионе «Татран» в городе Прешов встречаются Украина U-21 и Дания U-21.
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Украина, Дания, Финляндия и Нидерланды ведут борьбу за две путевки в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных.
Назар Волошин открыл счет в матче на 22-й минуте (1:0), замкнув прострел Олега Очеретько. VAR офсайда не обнаружил.
ГОЛ! 1:0. Назар Волошин, 22 мин
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