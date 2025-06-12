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  4. МИХАЙЛИЧЕНКО: «У меня дежавю. Те же соперники на молодежном Евро»
Молодежные турниры
12 июня 2025, 20:31 | Обновлено 12 июня 2025, 20:42
92
0

МИХАЙЛИЧЕНКО: «У меня дежавю. Те же соперники на молодежном Евро»

Бывший наставник Украины U-21 желает команде превзойти его достижение

12 июня 2025, 20:31 | Обновлено 12 июня 2025, 20:42
92
0
МИХАЙЛИЧЕНКО: «У меня дежавю. Те же соперники на молодежном Евро»
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Бывший главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Алексей Михайличенко, возглавлявший команду на серебряном для сине-желтых Евро-2006 U-21, поделился ожиданиями от молодежного Евро-2025:

«Квалификация игроков нынешней сборной Украины U-21 довольно высокая. Не скажу, что у нас была более слабая команда. Однако сейчас мы видим, что многие футболисты молодежной сборной играют в основных составах своих очень хороших клубов.

А что касается нынешних соперников по группе, то у меня дежавю. Нет только Италии – вместо нее Финляндия, а так соперники те же.

Я желаю нынешней сборной даже превзойти наше достижение. В целом в заявке команды на Евро-2025 очень хороший набор игроков, качественные исполнители.

Могу сказать, что Дания – всегда непростой соперник, они умеют навязывать борьбу. А про нидерландцев и говорить нечего. Все знают, что их школа – одна из лучших в Европе.

Нидерланды всегда будут одними из фаворитов турнира, так же как Англия и Испания – это постоянные претенденты на победу в молодежном чемпионате».

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Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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