Сборная Украины U-21 на молодежных чемпионатах Европы: история выступлений

В четверг, 12 июня, молодежная сборная Украины начнет выступление в своем четвертом финальном турнире чемпионата Европы среди игроков до 21 года.

Причем украинцы сыграют во втором подряд финальном турнире. Ведь первые два выступления состоялись в 2006 и 2011 годах. Пришлось долго ждать первого участия в финальной стадии ЧЕ U-21, затем была пауза, а после нее – вторая, еще более длительная.

На Евро-2006 U-21 сборная Украины добилась своего наибольшего на данный момент успеха – играла в финальном матче, в котором уступила Нидерландам, хотя до этого победила их в групповом турнире. В составе украинской команды под руководством Алексея Михайличенко на том турнире в Португалии выступали 13 футболистов (1983–1987 гг. р.), которые сыграли хотя бы один матч за национальную сборную: Александр Алиев, Николай Ищенко, Александр Максимов, Тарас Михалик, Артем Милевский, Адриан Пуканыч, Андрей Пятов, Александр Рыбка, Александр Романчук, Евгений Чеберячко, Дмитрий Чигринский, Григорий Ярмаш, Александр Яценко.

Евро-2011 U-21 для Украины завершился неудачно. Подопечные Павла Яковенко, несмотря на позитивные прогнозы, не вышли из группы. Хотя в Данию поехала достойная компания: 13 футболистов (1988–1991 гг. р.) в своей карьере сыграли хотя бы один матч за национальную команду: Денис Бойко, Богдан Бутко, Денис Гармаш, Роман Зозуля, Евгений Коноплянка, Артем Кравец, Сергей Кривцов, Николай Морозюк, Артем Путивцев, Ярослав Ракицкий, Евгений Селин, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко.

Евро-2023 U-21. Два года назад молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня на полях Румынии (матчи финального турнира принимала также и Грузия) добилась нового успеха – дошла до полуфинала, а вместе с бронзовыми наградами получила также и первую путевку на Олимпийские игры 2024 в Париже.

Из ее состава 11 футболистов 2000–2002 гг. р. уже дебютировали в национальной сборной (Александр Назаренко, Александр Сирота, Максим Таловеров, Дмитрий Крыськив, Михаил Мудрик, Алексей Сыч, Данило Сикан, Анатолий Трубин, Владислав Ванат, Владимир Бражко и Георгий Судаков). И это еще может быть не полный список, ведь это поколение только начинает свой путь в большом футболе.

В заявку на Евро-2025 U-21 нынешний тренер молодежной сборной Украины испанец Унаи Мельгоса включил 9 футболистов, которые два года назад завоевали бронзовые награды и путевку на ОИ-2024: Владислав Ванат, Руслан Нещерет, Владимир Бражко, Арсений Батагов, Богдан Вьюнник, Константин Вивчеренко, Владимир Салюк, Максим Брагару и Олег Очеретько.

В целом молодежная сборная Украины приняла участие в 16 циклах чемпионата Европы U-21.

Все матчи молодежной сборной Украины в финальных турнирах Евро U-21:

Евро-2006 U-21

24.05.2006. Украина – Нидерланды – 2:1. Голы: Милевский (39 пен), Фомин (51) – Люринк (90+2)

26.05.2006. Украина – Италия – 0:1. Гол: Кьеллини (90+3)

29.05.2006. Украина – Дания – 2:1. Голы: Фомин (31), Милевский (84) – Каленберг (43)

01.06.2006. Украина – Сербия и Черногория – 0:0, пен 5:4

04.06.2006. Украина – Нидерланды – 0:3. Голы: Хунтелар (11, 43 пен), Хофс (90+3)

Евро-2011 U-21

12.06.2011. Украина – Чехия – 1:2. Голы: Белый (87) – Дочкал (49, 56)

15.06.2011. Украина – Англия – 0:0

19.06.2011. Украина – Испания – 0:3. Голы: Мата (10, 72 пен), Адриан (27)

Евро-2023 U-21