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Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 20:21 |
312
0

В СК Полтава прокомментировали ситуацию со стадионом

Полтавский клуб, как и ожидалось, будет играть в Кропивницком

12 июня 2025, 20:21 |
312
0
В СК Полтава прокомментировали ситуацию со стадионом
Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион Зирка

Исполнительный директор «Полтавы» Станислав Майзус прокомментировал ситуацию со стадионом, на котором команда будет выступать в Украинской Премьер–лиге:

– Правда ли, что основной ареной для домашних матчей «Полтавы», указан стадион «Зирка» в Кропивницком?

– Именно так. Добавлю, что резервным стадионом будет КСК «Ника» в Александрии.

– А почему все же не стадион имени Алексея Бутовского в Полтаве? «Ворскле» он, скорее всего, не понадобится, учитывая слухи, что команда не будет играть в Первой лиге и будет расформирована.

– Ну а при чем здесь мы? Понимаете, именно «Ворскла» арендует у города стадион имени Алексея Бутовского. Давайте не фантазировать и не жить в мире иллюзий. Пока, на сегодня, ситуация такая, а завтра может быть другой. На следующей неделе все может измениться, а может и нет.

Ранее сообщалось о том, что УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава
Даниил Кирияка Источник: Украинский футбол
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