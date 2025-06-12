В СК Полтава прокомментировали ситуацию со стадионом

Исполнительный директор «Полтавы» Станислав Майзус прокомментировал ситуацию со стадионом, на котором команда будет выступать в Украинской Премьер–лиге:

– Правда ли, что основной ареной для домашних матчей «Полтавы», указан стадион «Зирка» в Кропивницком?

– Именно так. Добавлю, что резервным стадионом будет КСК «Ника» в Александрии.

– А почему все же не стадион имени Алексея Бутовского в Полтаве? «Ворскле» он, скорее всего, не понадобится, учитывая слухи, что команда не будет играть в Первой лиге и будет расформирована.

– Ну а при чем здесь мы? Понимаете, именно «Ворскла» арендует у города стадион имени Алексея Бутовского. Давайте не фантазировать и не жить в мире иллюзий. Пока, на сегодня, ситуация такая, а завтра может быть другой. На следующей неделе все может измениться, а может и нет.

Ранее сообщалось о том, что УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона.