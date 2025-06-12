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Англия
12 июня 2025, 21:06 |
1763
0

Гранд сделал предложение по звезде сборной Украины

«ПСЖ» все еще надеется подписать Илью Забарного

12 июня 2025, 21:06 |
1763
0
Гранд сделал предложение по звезде сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный привлекает внимание «ПСЖ», сообщает Марк Мехен.

По информации источника, французский гранд сделал предложение, сумма которого составляет от 45 до 50 миллионов евро. Париж четко дал понять: либо английский клуб соглашается на полученное предложение, либо не продает игрока, ибо оффер увеличиваться не будет.

В прошедшем сезоне Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне и отличился 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Забарный переходит в «ПСЖ», но есть нюанс.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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