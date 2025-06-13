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  4. Нуну Мендеш должен взять Золотой мяч, но он его ни за что не получит
Франция
13 июня 2025, 09:00 |
1298
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Нуну Мендеш должен взять Золотой мяч, но он его ни за что не получит

Выясняем, почему так

13 июня 2025, 09:00 |
1298
1
Нуну Мендеш должен взять Золотой мяч, но он его ни за что не получит
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Мендеш

Ноунейм, залетевший в основу

Приход Мендеша в ПСЖ четыре года назад шел не просто фоном, а многие его вообще могли не заметить. В сезоне-2021/2022 парижане подписали Лионеля Месси, Ашрафа Хакими, Джанлуиджи Доннарумму и Джорджиньо Вейналдума. В компании с такими звездами и пришел 18-летний Нуну. За аренду защитника заплатили 7 млн евро, но это также мало кого интересовало. Бюджет клуба позволял с легкостью распрощаться с такой суммой, пусть и за 18-летнего игрока. Не сказать, что кто-то, кроме Маурисио Почеттино, видел юного футболиста в основном составе, ведь слева в защите уже были Хуан Бернат и Лайвин Курзава. Скорее, Мендеша брали на подмену последнему, если тот не сможет быстро восстановиться после травмы. В целом, так и произошло. Курзава провел один матч за сезон. Однако Нуну неожиданно выиграл конкуренцию у Берната. Хуан провел 16 матчей в кампании-2021/2022, из которых ни одного – в Лиге чемпионов! Молодой португалец записал себе в актив 27 игр в Лиге 1 и еще 8 в ЛЧ. Лишь одно результативное действие (голевое – во встрече с «Брестом»), но, наверное, никто вообще не ожидал, что именно Мендеш станет основным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Мендеш (слева) в компании Килиана Мбаппе, Марко Вератти и Леандро Паредеса

Что касается самой игры левого бека, то она тоже не выглядела идеальной. Было заметно, что парень быстрый, техничный, неплохо подключается к атаке. В то же время есть проблемы с позиционной игрой, недостаток физической мощи, да и вообще, когда защитник допускает серьезную ошибку, это приводит к куда большему количеству проблем, чем в случае огрехов атакующих исполнителей. А когда разделяешь фланг с Мбаппе или Неймаром, вряд ли о тебе будут много говорить. Короче говоря, Нуну провел неплохой сезон, но, казалось, это не уровень звездного ПСЖ. Создавалось впечатление, что португалец пойдет по стопам своего земляка и экс-одноклубника Нуну Тавареша, который вроде бы ничего так выглядел в «Арсенале», но, по мнению тренеров «канониров», до уровня АПЛ не дотягивал, поэтому начал отдаваться по арендам: в «Марсель», «Ноттингем Форест» и «Лацио». Кстати, за «Форест» Тавареш сыграл всего 8 матчей, из-за чего «Ноттингем» отказался от подписания футболиста на постоянной основе. Не исключено, что это лишь подтвердило правильность мнения тренерского штаба «Арсенала». Но вернемся к Мендешу, которой также мог повторить судьбу, например, Рафаэля Геррейро. Тот, перейдя в «Баварию», играет не очень много, проигрывая конкуренцию Альфонсо Дэвису.

То есть на тот момент сложно было представить, что Нуну Меншеш для ПСЖ – это серьезно и надолго. Тем более, что на чемпионате мира в Катаре он провел 42 минуты, пропустив все остальные встречи из-за травмы. Несмотря на все преграды, португальского защитника выкупили у «Бенфики» за 40 млн евро, а с Курзавой контракт не продлили. В сезоне-2022/2023 Бернат и Мендеш сыграли примерно одинаково. Хуан – 36 матчей, Нуну – 32. Кристоф Галтье доверял обоим защитникам, однако железобетонно основным португалец точно не считался.

Прорывной сезон

Назначение Луиса Энрике ничего хорошего не сулило. Во-первых, вместе с испанским специалистом пригласили Люку Эрнандеса, во-вторых, Мендеш из-за травм всего 16 раз выходил на поле в кампании-2023/2024. Можно было подумать, что ПСЖ уже будет искать нового левого бека, а Нуну, например, попытаются отдать в аренду.

Но вдруг случился сезон-2024/2025. Португалец выдал феноменальные 46 поединков за ПСЖ, 6+6 (голы и голевые) во всех турнирах. По уровню игры Мендеш был просто монстром! Наверное, праймовая версия Хавьера Дзанетти, Филиппа Лама или Марселу. Добавим еще 10 матчей за сборную, где был гол в финале Лиги Наций, и 6 ассистов.

Чтобы детально понять качество Нуну, вспомним две встречи: против «Ливерпуля» в ЛЧ и против Испании в финале Лиги Наций. Почему именно эти игры? Потому что самому Мендешу противостояли два из лучших или, возможно, лучшие вингеры современности: Мохамед Салах и Ламин Ямаль.

Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Мендеш против Мохамеда Салаха

Матч в Париже. Салах – худшая оценка среди всех на поле (5,8 от WhoScored). Мендеш – лучший игрок матча (оценка – 7,7 от WhoScored). У египтянина – почти ни одного полезного действия. Нуну, у которого 8 отборов, наглухо закрыл главную звезду «мерсисайдцев».

Матч в Ливерпуле. Салах – оценка 7,06, третья в команде после Алиссона и Макаллистера. Мо сыграл лучше, имел больше пространства и возможностей, но в большей степени тогда, когда смещался в центр, из-под опеки Мендеша. Магия «Энфилда» действительно едва не сработала. Нуну – оценка 8,3. Также третья в команде после Витиньи и Доннаруммы. У португальца было больше работы, но его визави в конце концов не забил. Особенно запомнился эпизод, когда Мендеш заблокировал выстрел Салаха в пустые ворота. Также стоит отметить, что Мохамед после игры в Париже почти не пытался 1 в 1 обыгрывать оппонента.

Матч Испания – Португалия. Оценка Ямаля – 7,2. Второй показатель вместе с Педри и Кукурельей. Больше – только у Субименди (7,9). Мендеш – оценка 8,7, лучший игрок встречи. Чтобы понять степень перфоманса португальца, стоит отметить, что Ламин – лидер по количеству успешных обводок в сезоне. В среднем за матч у испанца около 4-х успешных обыгрышей соперников. В финале Лиги Наций Ямаль лишь однажды успешно пошел в дриблинг. Во втором тайме вингер «Барселоны» ни разу не сумел пройти Мендеша, а в основном даже не пытался это сделать, просто отдавая передачи назад.

Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Мендеш против Ламина Ямаля

Лучший фланговый защитник мира?

Учитывая то, что France Football пока вручает Золотой мяч за сезон, а не за год, кажется, что Нуну едва ли не претендент №1. На клубном уровне он выиграл Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов. А по данным WhoScored, португалец в ЛЧ вообще лучший защитник сезона (оценка – 7,4), а в плей-офф Лиги Наций на 2-м месте среди всех с оценкой 7,7 (столько же у Киммиха, Ямаля, Шерки, 7,8 – у Мбаппе). На международном уровне защитник выиграл Лигу Наций, стал лучшим игроком финала (забитый мяч плюс действие, которое привело к голу Криштиану Роналду, и реализованный пенальти в послематчевой серии). И конечно, же невероятные перфомансы на протяжении всего сезона, в частности против лучших атакующих футболистов. Учитывая то, что футбол – игра командная, и важно не только забивать мячи, но и делать так, чтобы голы не залетали в собственные ворота, какие еще нужны доказательства статуса Мендеша как лучшего?

Однако ФИФА и France Football легко могут произнести: «Не все так однозначно». И сейчас выясним причины, почему Нуну не получит Золотой мяч.

Слишком рано

Один сезон – еще не показатель. Мы все хорошо помним 2010 год, с победой Испании на ЧМ, с треблом в «Интере» и «серебром» ЧМ Уэсли Снейдера. Золотой мяч должен был получить нидерландский полузащитник или кто-то из испанцев, например, Хави или Иньеста. Награду отдали Месси. Мы хорошо помним 2013 год и блестящую «Баварию» с Франком Рибери и Арьеном Роббеном. ЗМ отправился в руки Криштиану Роналду. А еще можно вспомнить 2023 год, когда Месси получил Золотой мяч за победу на ЧМ-2022, хотя уже на тот момент играл за «Интер Майами». Даже Родри и Лука Модрич, кажется, получали приз по совокупности хороших сезонов. Времена, когда футболисты становились лучшими за конкретный сезон, закончились еще где-то в начале 2000-х. Тогда ЗМ вручали Фигу, Оуэну, Роналду, Недведу, Шевченко, Роналдинью, Каннаваро, Кака и др.

Защитники не получают Золотой мяч. Последним как раз был Каннаваро в 2006 году. С тех пор в тройку претендентов защитник попадал лишь раз: Вирджил ван Дейк в 2019 году. Тогда «Ливерпуль» выиграл ЛЧ и на 1 очко отстал от «Манчестер Сити» в АПЛ. ЗМ отдали Месси за победу в Ла Лиге и европейскую Золотую бутсу (36 голов).

Шансы в мире беттинга. Это в определенной степени субъективный фактор, но знаете, на каком месте Нуну Мендеш у букмекеров? В целом, португальца нет даже среди первой 10-ки претендентов. Лишь некоторые конторы дают прогноз на левого защитника: 50/1. Фавориты – Дембеле, Ямаль, Рафинья, Салах, Мбаппе и Витинья.

Вывод напрашивается сам собой. Можно провести почти эталонный сезон, взять три трофея с клубом, в том числе и самый главный в Европе, выиграть Лигу Наций со сборной, одолев в финале сильнейшую команду континента, но все равно не получить должного признания.

Игорь ЯВКИН

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Нуну Мендеш статьи эксклюзив ПСЖ сборная Португалии по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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