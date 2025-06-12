Динамо интересуется защитником-легионером. Есть конкуренты

Южноафриканский защитник «Супепспорт Юнайтед» Име Окон привлекает внимание 3 клубов, сообщает Вука Схулуме.

По информации источника, игроком интересуется киевское «Динамо», в котором Име уже проходил просмотр зимой, а также «Мидтьюлланд» и «Кайзерчифс».

Соглашение между Оконом и «Суперспорт Юнайтед» истекает 30 июня 2025 года. В текущем сезоне он провел 24 матча на клубном уровне и отличился 1 взятием ворот. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 850 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что 2 украинца могут перебраться в АПЛ летом.