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Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 20:46 | Обновлено 12 июня 2025, 21:29
1670
0

Динамо интересуется защитником-легионером. Есть конкуренты

Име Окон все еще находится на радарах киевского клуба

12 июня 2025, 20:46 | Обновлено 12 июня 2025, 21:29
1670
0
Динамо интересуется защитником-легионером. Есть конкуренты
ФК Динамо Киев. Име Окон

Южноафриканский защитник «Супепспорт Юнайтед» Име Окон привлекает внимание 3 клубов, сообщает Вука Схулуме.

По информации источника, игроком интересуется киевское «Динамо», в котором Име уже проходил просмотр зимой, а также «Мидтьюлланд» и «Кайзерчифс».

Соглашение между Оконом и «Суперспорт Юнайтед» истекает 30 июня 2025 года. В текущем сезоне он провел 24 матча на клубном уровне и отличился 1 взятием ворот. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 850 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что 2 украинца могут перебраться в АПЛ летом.

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Име Окон Динамо Киев Мидтьюлланд трансферы трансферы УПЛ чемпионат Дании по футболу Major League Soccer (MLS) Суперспорт Юнайтед
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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