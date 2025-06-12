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Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2025, 19:06 | Обновлено 12 июня 2025, 19:13
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Экс-игрок сборной Украины: «Молодежка по именам выглядит мощно»

Тарас Михалик поделился ожиданиям от выступлений сборной Украины U-21

12 июня 2025, 19:06 | Обновлено 12 июня 2025, 19:13
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Экс-игрок сборной Украины: «Молодежка по именам выглядит мощно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михалик

Экс-зищтник сборной Украины и киевского «Динамо» Тарас Михалик поделился ожиданиями от выступлений сборной Украины U-21 на предстоящем чемпионате Европы:

– Тарас, если взглянуть на заявку молодежной сборной на Евро-2026, то выглядит команда Унаи Мельгосы не то что боеспособной, а как сейчас модно говорить – мощной. Верите, что Ванат и компания смогут зажечь в Словакии?

– Полностью согласен с тем, что нынешняя молодежка по именам выглядит вот именно мощно. Большинство ребят из команды Мельгосы на клубном уровне играет в основе своих команд, а некоторые даже являются лидерами, например Ванат из киевского «Динамо». Владислав уже и за национальную сборную успел поиграть, и забивал за главную команду нашей страны, и два сезона подряд боролся за звание лучшего бомбардира УПЛ. Не хочу сглазить, но эта молодежка должна выстрелить

Ранее сообщалось о том, что нападающий украинской «молодежки» рассказал о целях на чемпионат Европы.

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Даниил Кирияка Источник: Украинский футбол
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