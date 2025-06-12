Экс-игрок сборной Украины: «Молодежка по именам выглядит мощно»

Экс-зищтник сборной Украины и киевского «Динамо» Тарас Михалик поделился ожиданиями от выступлений сборной Украины U-21 на предстоящем чемпионате Европы:

– Тарас, если взглянуть на заявку молодежной сборной на Евро-2026, то выглядит команда Унаи Мельгосы не то что боеспособной, а как сейчас модно говорить – мощной. Верите, что Ванат и компания смогут зажечь в Словакии?

– Полностью согласен с тем, что нынешняя молодежка по именам выглядит вот именно мощно. Большинство ребят из команды Мельгосы на клубном уровне играет в основе своих команд, а некоторые даже являются лидерами, например Ванат из киевского «Динамо». Владислав уже и за национальную сборную успел поиграть, и забивал за главную команду нашей страны, и два сезона подряд боролся за звание лучшего бомбардира УПЛ. Не хочу сглазить, но эта молодежка должна выстрелить

Ранее сообщалось о том, что нападающий украинской «молодежки» рассказал о целях на чемпионат Европы.