Нападающий украинской «молодежки» рассказал о целях на чемпионат Европы

Сегодня, 12 июня, молодежная сборная Украины матчем против Дании возьмет старт в финальной части чемпионата Европы.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua нападающий «сине-желтых» Богдан Вьюнник рассказал о целях команды на предстоящем турнире.

– Я понимаю, что сейчас много ожиданий от нашей команды, – сказал Вьюнник. – Но сейчас очень не хочется об этом говорить, потому что футбол – непредсказуемая игра. Можно ставить минимальные задачи и дойти до финала, а можно поставить цель – выиграть турнир, а на самом деле не выйти из группы. Я останусь со скромным мнением, что самый главный матч, это следующий.

В минувшем сезоне польской Экстракласы Богдан Вьюнник, защищая цвета «Лехии» в 32 матчах забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.