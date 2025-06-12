Возвращение в Европу. Неймар ведет переговоры по контракту

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар может продлить пребывание в клубе, сообщает Globo.

По информации источника, 33-летний футболист ведет переговоры с клубом по продлению контракта. Его условия уже готовы. Оно рассчитано до декабря 2026 года, но Неймар не спешит ставить свою подпись. Действующий контракт истекает 30 июня.

Бразилец не исключает возможности возвращения в Европу, хотя пока этот вариант маловероятен. Неймар пообещал «Сантосу» не вести переговоры с другим клубами Бразилии.

Ранее сообщалось о том, что Неймар наконец женился.