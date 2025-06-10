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10 июня 2025, 02:35 |
161
0

ФОТО. Неймар наконец женился. Всплыли неожиданные детали

Неймар и Бруна Бьянкарди официально женаты

10 июня 2025, 02:35 |
161
0
ФОТО. Неймар наконец женился. Всплыли неожиданные детали
Instagram. Неймар

Бруна Бьянкарди, возлюбленная Неймара, неожиданно сообщила в Instagram, что они уже официально женаты.

Ранее пара не подтверждала свадьбу, а сам футболист отрицал планы на брак.

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Неймар и Бруна вместе с 2022 года. У пары есть дочь Мави, рождённая в 2023 году, а в декабре 2024-го они объявили, что ждут второго ребёнка.

Также у Неймара есть двое детей от предыдущих отношений.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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