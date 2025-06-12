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12 июня 2025, 18:26 | Обновлено 12 июня 2025, 18:28
136
0

Стало известно, когда огласят номинантов на Золотой мяч

7 августа будут известны претенденты на награду

12 июня 2025, 18:26 | Обновлено 12 июня 2025, 18:28
136
0
Стало известно, когда огласят номинантов на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Золотой мяч

Стало известно, когда будет обнародован список номинантов на «Золотой мяч».

Имена футболистов, претендующих на индивидуальную награду будут оглашены 7 августа.

Сама церемония состоится 22 сентября в Париже, столице Франции, в театре «Шатле».

В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри, набравший 1170 баллов. Второе место занял бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор с 1129 баллами. Тройку лучших замкнул ще 1 игрок «сливочных» – Джуд Беллингем.

Ранее сообщалось о том, что обновлен рейтинг «Золотого мяча» после финала Лиги наций и триумфа Роналду.

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Золотой мяч Винисиус Жуниор Родри Джуд Беллингем
Даниил Кирияка Источник: France Football
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