Стало известно, когда огласят номинантов на Золотой мяч

Стало известно, когда будет обнародован список номинантов на «Золотой мяч».

Имена футболистов, претендующих на индивидуальную награду будут оглашены 7 августа.

Сама церемония состоится 22 сентября в Париже, столице Франции, в театре «Шатле».

В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри, набравший 1170 баллов. Второе место занял бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор с 1129 баллами. Тройку лучших замкнул ще 1 игрок «сливочных» – Джуд Беллингем.

Ранее сообщалось о том, что обновлен рейтинг «Золотого мяча» после финала Лиги наций и триумфа Роналду.