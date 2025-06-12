«Помоги нам снова достичь вершины!» Реакция фанов на трансфер Куньи в МЮ

«Манчестер Юнайтед» подписал форварда «Вулверхэмптона» и сборной Бразилии Матеуса Кунью. Трансфер обошелся в 62,5 миллиона фунтов. Именно эта сумма была прописана в контракте футболиста в качестве клаусулы.

Кунья перешел в «Вулверхэмптон» из мадридского «Атлетико» в июне 2023 года, а до этого выступал за «волков» на правах аренды. В прошлом сезоне Кунья провел за клуб 26 матчей во всех турнирах. Забил 17 мячей (из них 15 в матчах АПЛ) и отдал 6 результативных передач.

«Манчестер Юнайтед» неудачно провел прошлый сезон. Болельщики команды надеются, что приобретение новых игроков поможет исправить ситуацию и команда вернется на ведущие роли в АПЛ. Но предыдущие трансферные кампании заставляют с настороженностью относиться к приобретениям.

ESAU: Он провалится.

JEFF TYMER: Он отошел от завоевания трофеев.

𝐒𝐚𝐤𝐚 𝐣𝐫: Братан совершил самую большую ошибку в своей жизни.

Maestro: Наслаждайтесь битвой за выживание, в этом клубе все равно столько шлака, что это ничего не изменит!

Kayo.inj: Мистер Кунья, знайте, что мы, болельщики «Манчестер Юнайтед», полностью поддерживаем вас. Спасибо, что подписали контракт после нашего худшего сезона. Пусть токсичность клуба не заразит ваш бразильский талант. Пожалуйста, играйте свободно, не бойтесь ошибок и принесите на «Олд Траффорд» то, что вы сделали для «Вулверхэмптона». Vamos!

Zeeshanszn: Лучший трансфер. Ни один другой трансфер в Премьер-лиге не превзойдет этот, поверьте моим словам.

MUdeet: Добро пожаловать, Матеус. Надеюсь, ты добьешься успеха здесь и станешь частью команды, которая начала один из величайших камбэков в истории этого клуба.

FergiesRightRef: Кунья станет нашим игроком сезона 2025/2026.

Kyksgall: Добро пожаловать в Манчестер Юнайтед, Кунья! Пожалуйста, помогите нам снова достичь вершины!

GrAysoN: Он будет таким, как Роналду в 2008 году.