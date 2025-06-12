ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал форварда за 62 млн фунтов

Клуб АПЛ Манчестер Юнайтед подтвердил подписание форварда Вулверхэмптона и сборной Бразилии Матеуса Куньи. Игрок получил контракт на 5 лет.

Волки получат за своего ведущего бомбардира 62,5 миллиона фунтов, которые были прописаны в качестве клаусулы.

В 63 матчах АПЛ в составе Вулверхэмптона Матеус забил 27 голов и сделал 13 результативных передач. В прошлом сезоне 27-летний Кунья забил 17 голов и сделал 6 ассистов.