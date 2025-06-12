Англия12 июня 2025, 16:35 | Обновлено 12 июня 2025, 17:33
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ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал форварда за 62 млн фунтов
Кунья получил контракт на 5 лет
12 июня 2025, 16:35 | Обновлено 12 июня 2025, 17:33
2297
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Клуб АПЛ Манчестер Юнайтед подтвердил подписание форварда Вулверхэмптона и сборной Бразилии Матеуса Куньи. Игрок получил контракт на 5 лет.
Волки получат за своего ведущего бомбардира 62,5 миллиона фунтов, которые были прописаны в качестве клаусулы.
В 63 матчах АПЛ в составе Вулверхэмптона Матеус забил 27 голов и сделал 13 результативных передач. В прошлом сезоне 27-летний Кунья забил 17 голов и сделал 6 ассистов.
Deal a̶g̶r̶e̶e̶d̶ done.— Manchester United (@ManUtd) June 12, 2025
Vamos, Matheus ❤️🔥#MUFC
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