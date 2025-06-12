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  4. Топ-менеджер озвучил главную задачу для ван Леувена во главе Кривбасса
Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 17:56 |
493
0

Топ-менеджер озвучил главную задачу для ван Леувена во главе Кривбасса

Владимир Баенко верит в успех команды из Кривого Рога

12 июня 2025, 17:56 |
493
0
Топ-менеджер озвучил главную задачу для ван Леувена во главе Кривбасса
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Генеральный директор криворожского Кривбасса Владимир Баенко объяснил, почему клуб решил пригласить Патрика ван Леувена на должность главного тренера первой команды.

«Патрик ван Леувен – опытный специалист, разделяющий наши амбиции и видение развития клуба. Верим, что под его руководством команда сделает еще один уверенный шаг вперед в своем становлении среди лидеров украинского футбола», – сказал Баенко.

По итогам сезона 2024/25 коллектив из Кривого Рога занял пятое место в турнирной таблице и не сумел квалифицироваться в Лигу конференций.

Патрик ван Леувен ранее возглавлял украинские команды – донецкий «Шахтер» и луганскую «Зарю». Последним местом работы специалиста был харьковский Металлист 1925, с которым тренер работал в Первой лиге.

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Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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