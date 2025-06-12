Дебютант УПЛ подписал новый контракт с экс-голкипером Полесья

Украинский голкипер Антон Яшков заявил о продлении контракта с «Кудровкой», впервые в истории сыграющей в Украинской Премьер-лиге.

– Контракт с Кудровкой у вас истекает уже в этом месяце. Увидим ли вас в воротах команды в новом сезоне?

– Увидите. Контракт был продлен еще на один год. Поэтому с радостью еще поиграю за Кудровку, – сказал голкипер.

Официально о продлении контракта с голкипером еще не сообщалось. Действующее соглашение Яшкова с Кудровкой подходит к концу 30 июня 2025 года. За свою профессиональную карьеру Яшков успел поиграть за «Полесье», «Колос», донецкий «Металлург» и другие команды.