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Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 14:53 |
2170
0

Клуб УПЛ выгнал голкипера за культовую кричалку про президента рф

Антон Яшков рассказал об уходе из донецкого «Металлурга» в 2014 году

12 июня 2025, 14:53 |
2170
0
Клуб УПЛ выгнал голкипера за культовую кричалку про президента рф
ФК Колос. Антон Яшков

Украинский голкипер Антон Яшков рассказал о периоде карьеры в донецком «Металлурге», откуда его выгнали из-за культовой кричалки о президенте рф.

– В 2014-м руководство Металлурга отчислило вас за исполнение хита «путин х**ло». По горячим следам вы не хотели комментировать это в СМИ. Однако прошло более десяти лет, идет полномасштабная война. Уже можно поведать, как все вышло?

– Скажу так: как оказалось со временем, я был прав (Улыбается). На тот момент эта правда стоила мне места в клубе. Но я ни о чем не жалею.

– С какой аргументацией вас выставили за дверь? Они считали, что «путин – красавчик»?

– Да нет. Сказали, что я навредил репутации клуба, – заявил Яшков.

Сейчас Антон выступает за «Кудровку», которая проведет дебютный сезон в Украинской Премьер-лиге после победы над «Ворсклой» в переходных матчах за право играть в высшем дивизионе. Донецкий «Металлург» исчез с футбольной карты Украины из-за финансовых и логистических проблем связанных с войной.

россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Антон Яшков владимир путин (х..ло) Металлург Донецк Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
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