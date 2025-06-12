Клуб УПЛ выгнал голкипера за культовую кричалку про президента рф

Украинский голкипер Антон Яшков рассказал о периоде карьеры в донецком «Металлурге», откуда его выгнали из-за культовой кричалки о президенте рф.

– В 2014-м руководство Металлурга отчислило вас за исполнение хита «путин х**ло». По горячим следам вы не хотели комментировать это в СМИ. Однако прошло более десяти лет, идет полномасштабная война. Уже можно поведать, как все вышло?

– Скажу так: как оказалось со временем, я был прав (Улыбается). На тот момент эта правда стоила мне места в клубе. Но я ни о чем не жалею.

– С какой аргументацией вас выставили за дверь? Они считали, что «путин – красавчик»?

– Да нет. Сказали, что я навредил репутации клуба, – заявил Яшков.

Сейчас Антон выступает за «Кудровку», которая проведет дебютный сезон в Украинской Премьер-лиге после победы над «Ворсклой» в переходных матчах за право играть в высшем дивизионе. Донецкий «Металлург» исчез с футбольной карты Украины из-за финансовых и логистических проблем связанных с войной.

россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.