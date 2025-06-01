Игрок сборной Украины: «Я вижу в этом человеке преступника»

Голкипер молодежной сборной Украины Георгий Ермаков, прошлый сезон проведший в составе «Александрии», высказался о президенте России. Игрок выразил ненависть.

– Та же ситуация, но перед вами Путин. Что скажете ему или что сделаете? Разрешены любые виды оружия.

– Я вижу в этом человеке преступника. Просто яростная ненависть, а как бы я ее выразил в конкретном моменте – пока не знаю, как ответить.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее Георгий Ермаков заявил, что узнал об увольнении Руслана Ротаня, прочитав сообщение в Instagram.