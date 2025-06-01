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Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 11:39 | Обновлено 01 июня 2025, 11:40
1570
0

Игрок сборной Украины: «Я вижу в этом человеке преступника»

Георгий Ермаков высказался о президенте рф

01 июня 2025, 11:39 | Обновлено 01 июня 2025, 11:40
1570
0
Игрок сборной Украины: «Я вижу в этом человеке преступника»
ФК Александрия. Георгий Ермаков

Голкипер молодежной сборной Украины Георгий Ермаков, прошлый сезон проведший в составе «Александрии», высказался о президенте России. Игрок выразил ненависть.

– Та же ситуация, но перед вами Путин. Что скажете ему или что сделаете? Разрешены любые виды оружия.

– Я вижу в этом человеке преступника. Просто яростная ненависть, а как бы я ее выразил в конкретном моменте – пока не знаю, как ответить.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее Георгий Ермаков заявил, что узнал об увольнении Руслана Ротаня, прочитав сообщение в Instagram.

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Георгий Ермаков российско-украинская война Александрия владимир путин (х..ло) Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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