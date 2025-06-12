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  4. Топ-менеджер Руха объяснил, почему клуб решил отпустить коуча в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 16:49 |
421
0

Топ-менеджер Руха объяснил, почему клуб решил отпустить коуча в ЛНЗ

Володимир Лапицький розповів про відхід Віталія Пономарьова з Руха

12 июня 2025, 16:49 |
421
0
Топ-менеджер Руха объяснил, почему клуб решил отпустить коуча в ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Пономарев

Спортивный директор львовского Руха Владимир Лапицкий объяснил, почему клуб решил не продлевать соглашение с Виталием Пономаревым, который уже возглавил ЛНЗ.

«Мы сохранили отличные отношения, хочется только пожелать успехов Виталию Юрьевичу и другим ребятам с их новым вызовом – работе в ЛНЗ. Желаем им победы во всех матчах, кроме противостояний с Рухом, конечно.

Были разные моменты, и триумфа, и неудач, о чем активно говорили в СМИ, в том числе и о возможности увольнения Виталия Юрьевича. Однако клуб оставался верен своей стратегии и доверял своим тренерам.

Сейчас и основатель, и менеджмент «Руха» с пониманием отнеслись к тому, что Виталий Пономарев захотел получить новый для себя вызов и продолжать развиваться, попробовать себя в других условиях в другом месте, покинув зону комфорта», – сказал Лапицкий.

Украинский тренер Виталий Пономарев ныне возглавляет черкасский ЛНЗ, а «Рух» назначил Ивана Федика на вакантную должность главного тренера первой команды.

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Владимир Лапицкий Виталий Пономарев Рух Львов Украинская Премьер-лига назначение тренера чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
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