Топ-менеджер Руха объяснил, почему клуб решил отпустить коуча в ЛНЗ

Спортивный директор львовского Руха Владимир Лапицкий объяснил, почему клуб решил не продлевать соглашение с Виталием Пономаревым, который уже возглавил ЛНЗ.

«Мы сохранили отличные отношения, хочется только пожелать успехов Виталию Юрьевичу и другим ребятам с их новым вызовом – работе в ЛНЗ. Желаем им победы во всех матчах, кроме противостояний с Рухом, конечно.

Были разные моменты, и триумфа, и неудач, о чем активно говорили в СМИ, в том числе и о возможности увольнения Виталия Юрьевича. Однако клуб оставался верен своей стратегии и доверял своим тренерам.

Сейчас и основатель, и менеджмент «Руха» с пониманием отнеслись к тому, что Виталий Пономарев захотел получить новый для себя вызов и продолжать развиваться, попробовать себя в других условиях в другом месте, покинув зону комфорта», – сказал Лапицкий.

Украинский тренер Виталий Пономарев ныне возглавляет черкасский ЛНЗ, а «Рух» назначил Ивана Федика на вакантную должность главного тренера первой команды.