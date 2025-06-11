Спортивный директор Руха прокомментировал назначение Ивана Федика

Спортивный директор «Руха» Владимир Лапицкий рассказал о планах клуба на следующий сезон, а также объяснил назначение главным тренером Ивана Федика.

– В начале лета команду покинул ее наставник – Виталий Пономарев. Он и его тренерский штаб много лет работали в структуре клуба. Как лично вы восприняли эту новость и как клуб отреагировал на такие события, легко ли прошло прощание?

– Не хочу говорить, что это было прощание, скорее мы сказали друг другу «До свидания». Лично для меня это было трудное решение, ведь в клубе все привыкли и к Виталию Пономареву, и к его тренерскому штабу. Команда U-19 под руководством Виталия Юрьевича дважды стала чемпионом Украины среди юниоров, прервав гегемонию «Шахтера» и «Динамо», выступала в Юношеской лиге УЕФА. Во главе первой команды этот наставник открыл путь в основу для многих воспитанников клубной Академии и давал с ними хороший результат, борясь за еврокубки. Для такого молодого клуба как «Рух», это очень серьезный след в нашей истории, который оставил Виталий Пономарев и его тренерский штаб, и он будет навсегда в нашей памяти.

Мы сохранили прекрасные отношения и хочется только пожелать успехов Виталию Юрьевичу и другим ребятам с их новым вызовом – работой в ЛНЗ. Желаем им победы во всех матчах, кроме противостояний с «Рухом», конечно. Хочу еще раз и от имени «Руха» поблагодарить Виталия Пономарева и его тренерский штаб за ту работу, которую они проделали в клубе. В то же время и «Рух» дал возможность этим специалистам проявить себя на уровне УПЛ. Были разные моменты, и триумфы, и неудачи, о чем активно говорили в СМИ, в том числе и о возможности увольнения Виталия Юрьевича. Однако клуб оставался верен своей стратегии и доверял своим тренерам. Сейчас и основатель, и менеджмент «Руха» с пониманием отнеслись к тому, что Виталий Пономарев захотел получить новый для себя вызов и продолжать развиваться, попробовать себя в других условиях в другом месте, покинув зону комфорта. Поэтому еще раз желаю только успехов на новом рабочем месте и, главное – крепкого здоровья!

– Теперь «Рух» возглавил Иван Федик. Почему руководство клуба остановило свой выбор именно на этом специалисте? Свидетельствует ли это о продолжении вектора доверия к клубной структуре, ведь предыдущий главный тренер перед этим также работал с юношами «Руха»?

– «Рух» всегда давал возможность дебютировать в УПЛ своим воспитанникам, чтобы они проявили себя на этом уровне, делали свои ошибки, прогрессировали и становились профессионалами. Мы всегда верим в свои кадры. Это люди, которые много лет в структуре клуба, понимают наши планы и стратегию, то, как функционирует «Рух». Это же касается и тренеров, которые долгое время работают в клубе, в том числе и Ивана Федика. Он уже работал с первой командой «Руха» и вошел в клубную историю, ведь был во главе коллектива, который получил право выступать в УПЛ. Тогда был заложен фундамент современной команды, которая сейчас достаточно успешно играет в Премьер-лиге.

В предыдущей кампании под руководством Ивана Зиноновича «Рух-2» с юными футболистами в составе показал отличные результаты во Второй лиге. Играли как старшие воспитанники Академии 2005-2006 годов рождения, так и одиннадцатиклассники – Алексей Пискун, Дмитрий Себро, Максим Нанашко, Максим Повханич. Это ребята 2008 года рождения, которые в прошлом году смогли дебютировать на профессиональном уровне, а некоторые даже впоследствии сумели зацепиться за место в основе «Руха-2». Команда боролась за выход в Первую лигу и получила право играть в переходных матчах. Эта работа заслуживает большого уважения.

Иван Федик давно работает в клубе и прекрасно знаком со всеми футболистами, начиная от первой команды и заканчивая воспитанниками Академии. У него не будет никаких проблем с коммуникацией даже с легионерами, ведь Иван Зинонович знает много языков и поэтому не будет иметь языкового барьера с ними. Время от времени он общался с легионерами, знает их возможности, поэтому это также будет плюсом как для Ивана Зиноновича, так и для игроков. Учитывая все эти факторы, ни основатель, ни менеджмент клуба не рассматривали другие кандидатуры на должность главного тренера «Руха» – Иван Федик сразу был фаворитом на это место, как только было решено, что Виталий Пономарев покинет клуб.

– О чем вы общались с Иваном Федиком? Какие цели будет ставить клуб перед ним и его тренерским штабом?

– Возможно, кто-то ожидает от «Руха» борьбы за еврокубки, будет прогнозировать нам разные места. Но для клуба пока задача остается неизменной – развивать юных игроков и прокладывать им путь в большой футбол, чтобы они могли развиваться и прогрессировать, а по возможности боролись за самые высокие места. Хочется, чтобы многие наши молодые игроки смогли проявить себя на уровне Премьер-лиги и добиваться положительных результатов, попадали в ряды юношеских, молодежных, а впоследствии и национальных сборных Украины. Это важная миссия и для тренерского штаба, и для клуба в целом. «Рух» всегда славился своими талантливыми молодыми футболистами, которые являются выходцами из футбольных школ со всего Запада Украины, и доверял этим юношам. Иван Зинонович понимает, какие задачи стоят перед ним, что сейчас он будет работать с молодежью нашего клуба, и он готов к этому вызову.

– Какие кадровые вопросы обсуждались перед началом подготовки к новому сезону? Кто, возможно, покинет «Рух»? Какие позиции нуждаются в усилении и будет ли клуб покупать игроков этим летом?

– Изменения будут обязательно. Некоторые игроки покинут клуб, и у нас уже даже есть предварительные договоренности об аренде и трансферах конкретных футболистов. Также некоторые покинут «Рух» в статусе свободного агента. Впоследствии, ближе к началу летних сборов, клуб обо всем сообщит на своих информационных ресурсах.

Наша селекция работает также и на усиление команды. Скаутинговый отдел ищет футболистов, которые будут подходить под клубные требования. Речь идет и о возрасте игроков, и о позициях, которые нуждаются в доукомплектовании. Все это будет решаться в течение трансферного окна. Пока я не могу конкретно озвучивать все нюансы трансферной политики клуба в этом межсезонье.

– В целом, как будет проходить подготовка команды? Каковы ваши ожидания от летних сборов?

– «Рух» проведет летние сборы на клубной базе. Мы уже почти согласовали все детали и нюансы с потенциальными спарринг-партнерами – командами УПЛ и Первой лиги. Также у нас будет выезд в Польшу. В частности, в Жешуве «Рух» сыграет товарищеский матч со «Сталью».