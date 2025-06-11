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Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 11:14 | Обновлено 11 июня 2025, 11:39
1380
2

ОФИЦИАЛЬНО. Еще один клуб УПЛ определился с главным тренером

Иван Федык возглавил львовский «Рух»

11 июня 2025, 11:14 | Обновлено 11 июня 2025, 11:39
1380
2
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один клуб УПЛ определился с главным тренером
ФК Рух. Иван Федык

Украинский специалист Иван Федык возглавил первую команду львовского Руха. Об этом сообщает пресс-служба «желто-черных».

Будут помогать 37-летнему специалисту Валентин Слюсарь и Ярослав Мартынюк (ассистенты главного тренера), Андрей Ковтун (тренер вратарей), Олег Кононихин (тренер по физической подготовке) и Виктор Чижик (видеоаналитик).

В должности главного тренера клуба Федык работал с 2020 по 2021 год и в первый период работы провел 40 матчей во главе «желто-черных». Затем Иван Федык выполнял в клубе функции директора по футболу. А в сезоне 2024/25 специалист возглавлял «Рух-2», с которым занял 2-е место в группе А Второй лиги.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер Руха Виталий Пономарев возглавил черкасский ЛНЗ

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Иван Федык Рух Львов Украинская Премьер-лига назначение тренера чемпионат Украины по футболу Валентин Слюсар Ярослав Мартынюк Андрей Ковтун
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
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Комментарии 2
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turist86
А ще Федик працював у Краснодарі та Ростові, може думає що гроші не пахнуть? 
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+1
Gargantua81
хорошая кандидатура для ликвидации проекта
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-1
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