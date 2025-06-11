ОФИЦИАЛЬНО. Еще один клуб УПЛ определился с главным тренером

Украинский специалист Иван Федык возглавил первую команду львовского Руха. Об этом сообщает пресс-служба «желто-черных».

Будут помогать 37-летнему специалисту Валентин Слюсарь и Ярослав Мартынюк (ассистенты главного тренера), Андрей Ковтун (тренер вратарей), Олег Кононихин (тренер по физической подготовке) и Виктор Чижик (видеоаналитик).

В должности главного тренера клуба Федык работал с 2020 по 2021 год и в первый период работы провел 40 матчей во главе «желто-черных». Затем Иван Федык выполнял в клубе функции директора по футболу. А в сезоне 2024/25 специалист возглавлял «Рух-2», с которым занял 2-е место в группе А Второй лиги.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер Руха Виталий Пономарев возглавил черкасский ЛНЗ