«Уважай этот номер». Реакция фанов Реала на презентацию Александер-Арнольда
Мадридский клуб официально представил Трента Александер-Арнольда
Трент Александер-Арнольд официально стал игроком мадридского «Реала». Английский футболист поставил подпись под контрактом и взял себе 12-й игровой номер. На футболке вместо фамилии Александер-Арнольд будет только имя игрока TRENT.
Трент Александер-Арнольд выступал в «Ливерпуле» и в конце июня получал статус свободного агента. Но «Реал» хотел получить игрока до клубного чемпионата мира и заплатил за игрока компенсацию.
В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 44 матча. Забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Болельщики рады, что президенту «Реала» Флорентино Пересу удалось заполучить такого игрока. Александер-Арнольда сравнивают с легендарным для клуба Марсело, который также играл под двенадцатым номером.
Yulis Llorente: Я все еще не верю в это.
Maria Gladis Vasquez de Carcel: Браво, Флорентіно.
BICAMPEÃO CEARENSE 2025: Будущий лучший правый защитник в мире.
Amthal haider: Добро пожаловать в лучший клуб в мире.
Redondismo: Из любви к этой эмблеме я говорю вам, что вам следует подписать двух креативных полузащитников, пожалуйста, потратьте немного денег, потому что иначе команда в этом году никуда не поедет.
SAKAWA: Еще один сезон без трофеев.
Yun: Это выглядит странно. Только его имя «Трент» на спине – кажется неправильным.
Norge Peña García: Уважай этот номер, малыш, это номер Дона Марсело Виейры.
Boutique Pipo: Тебе лучше уважать эту футболку, а на твоей спине – номер легенды клуба, так что ты знаешь, что делать.
José Carlos Telles conceição: Он игрок высочайшего класса, и я уверен, что он многое добавит команде «Реал», и мы обязательно завоюем много титулов.
✍️ #WelcomeTrent ✍️ pic.twitter.com/etNCXDgiR1— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 12, 2025
👕 #WelcomeTrent 👕 pic.twitter.com/wsspXyM1q7— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 12, 2025
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