Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Уважай этот номер». Реакция фанов Реала на презентацию Александер-Арнольда
Испания
12 июня 2025, 16:27 |
1044
1

«Уважай этот номер». Реакция фанов Реала на презентацию Александер-Арнольда

Мадридский клуб официально представил Трента Александер-Арнольда

12 июня 2025, 16:27 |
1044
1
«Уважай этот номер». Реакция фанов Реала на презентацию Александер-Арнольда
ФК Реал Мадрид. Трент Александер-Арнольд и Флорентино Перес

Трент Александер-Арнольд официально стал игроком мадридского «Реала». Английский футболист поставил подпись под контрактом и взял себе 12-й игровой номер. На футболке вместо фамилии Александер-Арнольд будет только имя игрока TRENT.

Трент Александер-Арнольд выступал в «Ливерпуле» и в конце июня получал статус свободного агента. Но «Реал» хотел получить игрока до клубного чемпионата мира и заплатил за игрока компенсацию.

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 44 матча. Забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Болельщики рады, что президенту «Реала» Флорентино Пересу удалось заполучить такого игрока. Александер-Арнольда сравнивают с легендарным для клуба Марсело, который также играл под двенадцатым номером.

Yulis Llorente: Я все еще не верю в это.

Maria Gladis Vasquez de Carcel: Браво, Флорентіно.

BICAMPEÃO CEARENSE 2025: Будущий лучший правый защитник в мире.

Amthal haider: Добро пожаловать в лучший клуб в мире.

Redondismo: Из любви к этой эмблеме я говорю вам, что вам следует подписать двух креативных полузащитников, пожалуйста, потратьте немного денег, потому что иначе команда в этом году никуда не поедет.

SAKAWA: Еще один сезон без трофеев.

Yun: Это выглядит странно. Только его имя «Трент» на спине – кажется неправильным.

Norge Peña García: Уважай этот номер, малыш, это номер Дона Марсело Виейры.

Boutique Pipo: Тебе лучше уважать эту футболку, а на твоей спине – номер легенды клуба, так что ты знаешь, что делать.

José Carlos Telles conceição: Он игрок высочайшего класса, и я уверен, что он многое добавит команде «Реал», и мы обязательно завоюем много титулов.

По теме:
Звезда сборной Бразилии объяснил, зачем перешел в кризисный Ман Юнайтед
Будет совсем другая команда. Левый Берег разошелся с молодым голкипером
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал форварда за 62 млн фунтов
трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Трент Александер-Арнольд чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига реакция болельщиков Флорентино Перес
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Богдан ВЬЮННИК: «Будем играть за наш флаг, за самых лучших людей на земле»
Футбол | 12 июня 2025, 11:44 10
Богдан ВЬЮННИК: «Будем играть за наш флаг, за самых лучших людей на земле»
Богдан ВЬЮННИК: «Будем играть за наш флаг, за самых лучших людей на земле»

Нападающий молодежной сборной Украины перед стартом Евро дал эксклюзивное интервью Sport.ua

КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
Бокс | 12 июня 2025, 08:08 3
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»

Промоутер вспомнил спорный удар в первом бою

Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Футбол | 12.06.2025, 09:33
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Дебютант УПЛ подписал новый контракт с экс-голкипером Полесья
Футбол | 12.06.2025, 17:08
Дебютант УПЛ подписал новый контракт с экс-голкипером Полесья
Дебютант УПЛ подписал новый контракт с экс-голкипером Полесья
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Футбол | 12.06.2025, 07:26
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Заплатити десятки мільйонів за гравця, якого можна було забрати безкоштовно, тільки задля його участі в нікому не потрібному турнірі?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Договорились. Судаков выбрал себе топовый клуб, в который перейдет
Договорились. Судаков выбрал себе топовый клуб, в который перейдет
11.06.2025, 02:13 8
Футбол
Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ
Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ
11.06.2025, 06:23 1
Футбол
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
11.06.2025, 02:37 1
Футбол
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
11.06.2025, 06:30 10
Футбол
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
11.06.2025, 05:58
Футбол
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
11.06.2025, 22:00 36
Волейбол
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
12.06.2025, 05:55 1
Бокс
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
11.06.2025, 06:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем