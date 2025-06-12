«Уважай этот номер». Реакция фанов Реала на презентацию Александер-Арнольда

Трент Александер-Арнольд официально стал игроком мадридского «Реала». Английский футболист поставил подпись под контрактом и взял себе 12-й игровой номер. На футболке вместо фамилии Александер-Арнольд будет только имя игрока TRENT.

Трент Александер-Арнольд выступал в «Ливерпуле» и в конце июня получал статус свободного агента. Но «Реал» хотел получить игрока до клубного чемпионата мира и заплатил за игрока компенсацию.

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 44 матча. Забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Болельщики рады, что президенту «Реала» Флорентино Пересу удалось заполучить такого игрока. Александер-Арнольда сравнивают с легендарным для клуба Марсело, который также играл под двенадцатым номером.

Yulis Llorente: Я все еще не верю в это.

Maria Gladis Vasquez de Carcel: Браво, Флорентіно.

BICAMPEÃO CEARENSE 2025: Будущий лучший правый защитник в мире.

Amthal haider: Добро пожаловать в лучший клуб в мире.

Redondismo: Из любви к этой эмблеме я говорю вам, что вам следует подписать двух креативных полузащитников, пожалуйста, потратьте немного денег, потому что иначе команда в этом году никуда не поедет.

SAKAWA: Еще один сезон без трофеев.

Yun: Это выглядит странно. Только его имя «Трент» на спине – кажется неправильным.

Norge Peña García: Уважай этот номер, малыш, это номер Дона Марсело Виейры.

Boutique Pipo: Тебе лучше уважать эту футболку, а на твоей спине – номер легенды клуба, так что ты знаешь, что делать.

José Carlos Telles conceição: Он игрок высочайшего класса, и я уверен, что он многое добавит команде «Реал», и мы обязательно завоюем много титулов.