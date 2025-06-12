Украина. Первая лига12 июня 2025, 16:55 |
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Будет совсем другая команда. Левый Берег разошелся с молодым голкипером
Вадим Сташкив не поможет команде в Первой лиге
12 июня 2025, 16:55 |
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17-летний голкипер «Левого Берега» Вадим Сташкив расторг контракт с клубом с согласия сторон.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Известно, что Вадим Сташкив являлся основным голкипером молодежного состава команды. В чемпионате сыграл 18 матчей.
Также Сташкива приобщал тренерский штаб к работе с основным составом. Он часто попадал в заявку основной команды, правда, как второй голкипер.
После вылета «Левого Берега» в Первую лигу Украины команду начали покидать игроки основного состава. Вот теперь появляются новости и о молодежной команде.
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