Будет совсем другая команда. Левый Берег разошелся с молодым голкипером

17-летний голкипер «Левого Берега» Вадим Сташкив расторг контракт с клубом с согласия сторон.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Известно, что Вадим Сташкив являлся основным голкипером молодежного состава команды. В чемпионате сыграл 18 матчей.

Также Сташкива приобщал тренерский штаб к работе с основным составом. Он часто попадал в заявку основной команды, правда, как второй голкипер.

После вылета «Левого Берега» в Первую лигу Украины команду начали покидать игроки основного состава. Вот теперь появляются новости и о молодежной команде.