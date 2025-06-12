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  4. Будет совсем другая команда. Левый Берег разошелся с молодым голкипером
Украина. Первая лига
12 июня 2025, 16:55 |
415
0

Будет совсем другая команда. Левый Берег разошелся с молодым голкипером

Вадим Сташкив не поможет команде в Первой лиге

12 июня 2025, 16:55 |
415
0
Будет совсем другая команда. Левый Берег разошелся с молодым голкипером
ФК Левый Берег. Вадим Сташкив

17-летний голкипер «Левого Берега» Вадим Сташкив расторг контракт с клубом с согласия сторон.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Известно, что Вадим Сташкив являлся основным голкипером молодежного состава команды. В чемпионате сыграл 18 матчей.

Также Сташкива приобщал тренерский штаб к работе с основным составом. Он часто попадал в заявку основной команды, правда, как второй голкипер.

После вылета «Левого Берега» в Первую лигу Украины команду начали покидать игроки основного состава. Вот теперь появляются новости и о молодежной команде.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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