ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег прекратил сотрудничество с братьями-близнецами

26-летние Иван и Николай Когуты завершили сотрудничество со столичным «Левым Берегом».

У футболистов контракты рассчитаны до конца июня 2025 года, но стороны решили расстаться на несколько недель раньше.

Оба футболиста присоединились к «Левому Берегу» в 2023 году. Помогли команде выйти в Премьер-лигу.

Иван Когут провел в футболке клуба 53 матча и забил 3 мяча. Николай сыграл на 5 матчей больше, а вот результативных действий у него столько же, сколько у брата.

Ранее стало известно, что «Левый Берег» определился с главным тренером.