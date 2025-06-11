ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег прекратил сотрудничество с братьями-близнецами
Иван и Николай Когуты решили не продлевать контракты с клубом
26-летние Иван и Николай Когуты завершили сотрудничество со столичным «Левым Берегом».
У футболистов контракты рассчитаны до конца июня 2025 года, но стороны решили расстаться на несколько недель раньше.
Оба футболиста присоединились к «Левому Берегу» в 2023 году. Помогли команде выйти в Премьер-лигу.
Иван Когут провел в футболке клуба 53 матча и забил 3 мяча. Николай сыграл на 5 матчей больше, а вот результативных действий у него столько же, сколько у брата.
Ранее стало известно, что «Левый Берег» определился с главным тренером.
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