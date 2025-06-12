Трент Александер-Арнольд пояснил, почему решил перейти в Реал

Английский защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд дал первый комментарий как игрок королевского клуба. Англичанин заявил, что долго ждал этого момента.

«Это день, которого я ждал очень долго. Это исполнение мечты – быть здесь. Впереди много работы, и я с нетерпением жду начала.

Когда я говорю, что долго ждал, имею в виду несколько недель, а не лет. Я очень взволнован быть здесь. Я очень уважаю «Реал», я всегда увлекался его игроками и трофеями. Я вырос, глядя, как Реал выигрывает. Я хотел быть частью этой истории, – заявил Трент.

В составе Ливерпуля Трент Александер-Арнольд провел 354 матча, забил 23 гола, отдал 92 ассиста и выиграл 9 титулов, из которых 1 Лига чемпионов и 2 АПЛ.

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.