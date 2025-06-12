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WTA
12 июня 2025, 15:45 |
126
0

Надежда Киченок не сумела пробиться в полуфинал турнира в Нидерландах

Украинка вместе с Магдой Линетт на супертай-брейке потерпели поражение от Мелихар и Самсоновой

12 июня 2025, 15:45 |
126
0
Надежда Киченок не сумела пробиться в полуфинал турнира в Нидерландах
Instagram. Надежда Киченок и Магда Линетт

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

Во втором раунде украинка вместе с Магдой Линетт (Польша) в трех сетах потерпели поражение от Николь Мелихар (США) и Людмилы Самсоновой.

WTA 250 Хертогенбос. Пары. Трава, 1/4 финала

Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова [3] – Надежда Киченок (Украина) / Магда Линетт (Польша) – 6:2, 5:7, [10:5]

Это была первая встреча дуэтов. Киченок и Линетт впервые сыграли на соревнованиях в одной паре.

В первом круге Надежда и Магда прошли Ван Синьюй и Чжэн Сайсай.

Следующими соперницами Мелихар и Самсоновой будут победительницы противостояния Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – Катажина Питер / Нина Стоянович.

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Надежда Киченок Магда Линетт Николь Мелихар Людмила Самсонова WTA Хертогенбос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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