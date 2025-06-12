Надежда Киченок не сумела пробиться в полуфинал турнира в Нидерландах

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

Во втором раунде украинка вместе с Магдой Линетт (Польша) в трех сетах потерпели поражение от Николь Мелихар (США) и Людмилы Самсоновой.

WTA 250 Хертогенбос. Пары. Трава, 1/4 финала

Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова [3] – Надежда Киченок (Украина) / Магда Линетт (Польша) – 6:2, 5:7, [10:5]

Это была первая встреча дуэтов. Киченок и Линетт впервые сыграли на соревнованиях в одной паре.

В первом круге Надежда и Магда прошли Ван Синьюй и Чжэн Сайсай.

Следующими соперницами Мелихар и Самсоновой будут победительницы противостояния Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – Катажина Питер / Нина Стоянович.