Надежда Киченок вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Нидерландах

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В первом раунде украинка вместе с Магдой Линетт из Польши в трех сетах переиграли китайский тандем Ван Синьюй / Чжэн Сайсай.

WTA 250 Хертогенбос. Пары. Трава, 1/8 финала

Ван Синьюй (Китай) / Чжэн Сайса (Китай) – Надежда Киченок (Украина) / Магда Линетт (Польша) – 6:7 (3:7), 6:4, [2:10]

Это была первая встреча дуэтов. Надежда впервые заявилась в одной паре с Магдой.

Следующими соперницами Киченок и Линетт будут победительницы противостояния Николь Мелихар / Людмила Самсонова – Ангелика Морателли / Сабрина Сантамария.

Надежда – единственная представительница Украины в Хертогенбосе. В квалификации одиночного разряда сыграла Надежда Колб, которая в первом же раунде потерпела поражение от Исис Луизы ван ден Брук.