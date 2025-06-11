Надежда Киченок вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Нидерландах
Украинка вместе с Магдой Линетт в трех сетах одолели тандем Ван Синьюй / Чжэн Сайсай
Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.
В первом раунде украинка вместе с Магдой Линетт из Польши в трех сетах переиграли китайский тандем Ван Синьюй / Чжэн Сайсай.
WTA 250 Хертогенбос. Пары. Трава, 1/8 финала
Ван Синьюй (Китай) / Чжэн Сайса (Китай) – Надежда Киченок (Украина) / Магда Линетт (Польша) – 6:7 (3:7), 6:4, [2:10]
Это была первая встреча дуэтов. Надежда впервые заявилась в одной паре с Магдой.
Следующими соперницами Киченок и Линетт будут победительницы противостояния Николь Мелихар / Людмила Самсонова – Ангелика Морателли / Сабрина Сантамария.
Надежда – единственная представительница Украины в Хертогенбосе. В квалификации одиночного разряда сыграла Надежда Колб, которая в первом же раунде потерпела поражение от Исис Луизы ван ден Брук.
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