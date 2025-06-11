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WTA
11 июня 2025, 13:50 | Обновлено 11 июня 2025, 13:53
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0

Надежда Киченок вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Нидерландах

Украинка вместе с Магдой Линетт в трех сетах одолели тандем Ван Синьюй / Чжэн Сайсай

11 июня 2025, 13:50 | Обновлено 11 июня 2025, 13:53
156
0
Надежда Киченок вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Нидерландах
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В первом раунде украинка вместе с Магдой Линетт из Польши в трех сетах переиграли китайский тандем Ван Синьюй / Чжэн Сайсай.

WTA 250 Хертогенбос. Пары. Трава, 1/8 финала

Ван Синьюй (Китай) / Чжэн Сайса (Китай) – Надежда Киченок (Украина) / Магда Линетт (Польша) – 6:7 (3:7), 6:4, [2:10]

Это была первая встреча дуэтов. Надежда впервые заявилась в одной паре с Магдой.

Следующими соперницами Киченок и Линетт будут победительницы противостояния Николь Мелихар / Людмила Самсонова – Ангелика Морателли / Сабрина Сантамария.

Надежда – единственная представительница Украины в Хертогенбосе. В квалификации одиночного разряда сыграла Надежда Колб, которая в первом же раунде потерпела поражение от Исис Луизы ван ден Брук.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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